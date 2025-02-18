شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال: استراتيجية الوزارة تتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

شارك المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، في جلسة وزارية حول مستقبل الطاقة في مصر، مساء اليوم، ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى الثامن للطاقة "إيجبس 2025"، والذى يُعقد بمركز المنارة للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

تناولت الجلسة الاستراتيجيات والسياسات التي تتبعها الحكومة لتأمين احتياجات الطاقة المستقبلية، وتعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة، ودعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون. كما ركزت المناقشات على سبل تعزيز التكامل بين مصادر الطاقة، وتحقيق التوازن في مزيج الطاقة، بما يضمن الاستدامة وتلبية الطلب المتزايد من الصناعات والمستهلكين، وذلك بحضور الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.

وأكد الوزير محمد شيمي على الدور الحيوي الذي تلعبه وزارة قطاع الأعمال العام وشركاتها التابعة في دعم تحول الطاقة في مصر، من خلال استراتيجية شاملة تتماشى مع رؤية مصر 2030، مع التركيز على تحقيق الاستدامة وفقًا للأهداف الوطنية، وتطوير المشروعات الصناعية الكبرى التي تعتمد على مصادر طاقة نظيفة وكفاءة الطاقة، بالإضافة إلى الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

واستعرض المهندس محمد شيمي، خلال الجلسة، ملامح استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام في تحول الطاقة وتحقيق الاستدامة من خلال تحديث وتطوير الشركات التابعة وتعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات العالمية والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، والعديد من المبادرات لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المنشآت الصناعية وتعزيز الابتكار في التقنيات الجديدة التي تساهم في تحسين الأداء البيئي للقطاع الصناعي، ودعم الاستثمارات في المشروعات الخضراء التي تحقق فوائد بيئية واقتصادية.

وأشار الوزير إلى عدد من مشروعات وزارة قطاع الأعمال في مجال التحول إلى الطاقة النظيفة وتحسين كفاءة الطاقة، ومنها مشروع إقامة محطة للطاقة الشمسية بقدرة واحد جيجاوات لتغذية مجمع الألومنيوم بنجع حمادي بالطاقة النظيفة بالتعاون مع شركة سكاتك النرويجية بتكلفة استثمارية 750 مليون دولار، ومشروع إنتاج الزجاج المستخدم في محطات الطاقة الشمسية بشركة النصر للزجاج والبلور، ومشروع إنتاج المركبات الكهربائية بالتعاون مع القطاع الخاص الأجنبي بعد إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات، وكذلك مشروع مصنع الأمونيا الخضراء بطاقة 1000 طن/يوم بالشراكة مع القطاع الخاص، وإقامة محطة لمعالجة مياه الصرف الصناعي والصحي بشركة النصر للأسمدة في السويس بطاقة 750 م3/ ساعة، فضلا عن حصول عدد من فنادق الشركة القابضة للسياحة والفنادق على شهادات النجمة الخضراء التي تعكس الاهتمام بتطبيقات ومفاهيم السياحة المستدامة والتوافق مع المعايير البيئة، وتحقيق الاستدامة البيئية وتوفير الطاقة في المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.

وأضاف المهندس محمد شيمي أن الوزارة في إطار تطبيق استراتيجيتها لتطوير وتحديث الشركات التابعة والنهوض بأدائها تحرص على الالتزام بمعايير الجودة والاستدامة وحماية البيئة، وسلامة وصحة العمال، والاستخدام الفعال للموارد، وإعادة تدوير النفايات وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة، مع جذب المستثمرين من القطاع الخاص المحلي والدولي لنقل التكنولوجيا لمختلف الصناعات.