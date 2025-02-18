شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البترول البحرية يبحث مع إكسون موبيل فرص التعاون فى المشروعات البحرية والان مع تفاصيل الخبر

في إطار فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة “إيجيبس 2025”، قام المهندس عمرو بدوي، رئيس شركة خدمات البترول البحرية، بزيارة جناح شركة إكسون موبيل، حيث التقى ضياء سهيل Vice president and Venture Operation Manager لشركة إكسون موبيل مصر، وذلك لبحث سبل التعاون المستقبلي وتعزيز الشراكة بين الجانبين فى مجال الخدمات البحرية والطاقة.

وخلال اللقاء، استعرض الجانبان، الفرص المتاحة للتعاون فى المشروعات البحرية، بما يدعم استراتيجية PMS فى التوسع والتطوير.

كما تم تسليط الضوء على التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة التي تقدمها PMS في الإنشاءات والخدمات البحرية ، وفقًا لأعلى معايير الجودة والسلامة.

وتأتى هذه الزيارة في إطار حرص PMS على توسيع نطاق شراكاتها الاستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية، بما يسهم في تعزيز دورها كشريك رئيسي في المشروعات البحرية المستقبلية، ويدعم رؤية مصر الطموحة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.