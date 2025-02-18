شكرا لقرائتكم خبر عن البترول البحرية توقع مذكرة تفاهم ثلاثية للحلول الإلكترونية لقطاعات الغاز والبترول والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار استراتيجيتها لتعزيز شراكاتها مع كبرى الشركات وقّعت شركة خدمات البترول البحرية PMS إحدى شركات قطاع البترول مذكرة تفاهم ثلاثية (Memorandum of Understanding) مع كل من شركة AVEVA الإنجليزية، المتخصصة في برامج التصميمات الهندسية والحلول الإلكترونية لقطاعات الغاز والبترول والبتروكيماويات والطاقة والتصنيع، ويمثلها نايف بو شياوشركة Mico Engineering Egypt (MEEG)، المتخصصة في نقل البيانات الإلكترونية وتقنيات النمذجة ثلاثية الأبعاد (3D Modeling)، ويمثلها محمد الحبيبي.

تهدف هذه الشراكة إلى تقديم خدمات متطورة ومبتكرة تشمل، على سبيل المثال لا الحصر:

- الخدمات الاستشارية والتركيبات.

- نقل البيانات الرقمية، بما في ذلك النمذجة ثلاثية الأبعاد (3D Modeling)، التوأم الرقمي (Digital Twin)، ومراقبة الحالة الفعلية للوحدات البحرية (Monitoring Vessels Actual Conditions).



- برامج تدريب متخصصة لتعزيز المهارات التقنية.



- إعداد التقارير التحليلية ولوحات المعلومات الذكية لدعم عمليات اتخاذ القرار.

تعكس هذه الاتفاقية التزام PMS بتبنى أحدث الحلول الرقمية والتكنولوجية فى قطاع البترول والطاقة، بما يسهم فى تعزيز كفاءة العمليات وتحقيق التحول الرقمى وفقًا لأفضل المعايير العالمية.