شكرا لقرائتكم خبر عن تغيرات كبيرة فى سعر الذهب اليوم الثلاثاء 18-2-2025 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

ننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم في مصر اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2025، بعد تراجع محدود في سعر الذهب العالمي ، وساعدت التطورات في البورصة العالمية على حدوث تغيرات كبيرة في سعر الذهب في مصر اليوم.

أسعار الذهب اليوم فى مصر:

عيار 24 يسجل 4720 جنيها.

عيار 21 يسجل 4130 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 3540 جنيها.

عيار 14 يسجل 2753.25 جنيه.

الجنيه الذهب 33040 جنيهًا.

وتجدر الإشارة إلى أنه في تحول استثماري غير مسبوق، أطلقت الصين برنامجًا تجريبيًا يسمح لشركات التأمين بشراء الذهب لأول مرة، مما قد يمهد الطريق لاستثمارات ضخمة في المعدن النفيس، تقدر بمليارات الدولارات. هذه الخطوة من المتوقع أن تضيف زخمًا إضافيًا لارتفاع أسعار الذهب ، التي سجلت مستويات قياسية مؤخرًا.

ويشهد السوق العالمي للذهب استمرار المخاوف في الأسواق المالية نتيجة قرارات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً