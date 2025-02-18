وزارة التجارة تستدعي 72 مركبة بورش تايكان لخلل يهدد سلامة السائقين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 72 مركبة من طراز بورش تايكان موديلات 2020 – 2024، وذلك بسبب خلل في بطارية الجهد العالي قد يؤدي إلى حدوث تماس كهربائي، مما يزيد من خطر وقوع حريق.

ودعت الوزارة مالكي المركبات المشمولة إلى التحقق من شمول أرقام هياكل سياراتهم عبر موقع Recalls.sa، والتواصل مع شركة ساماكو للسيارات لإجراء الفحص والإصلاح اللازم مجانًا.

وأكدت الوزارة أهمية المبادرة بإجراء الفحص اللازم لضمان سلامة مستخدمي المركبات وتقليل المخاطر المحتملة. كما شددت على أهمية متابعة حملات الاستدعاء الدورية لضمان السلامة المرورية وتفادي أي أعطال قد تؤثر على سلامة المركبات والركاب.

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