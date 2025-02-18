شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا اليوم الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 0.6%، عند 12333 نقطة، وبتداولات بلغت 5.783 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 231.095 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 10.190 تريليون ريال. انخفاض أسهم 128 شركة انخفضت أسهم 128 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 105، من بين 250 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، شاكر، ونايس ون، وزين السعودية، ومرنة، والأهلي، الأكثر ارتفاعا.

وبحسب تداول، كانت أسهم شركات، أنعام القابضة، والماجد للعود، ونسيج، وسلوشنز، ورتال، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.8%، عند 31379 نقطة، وبتداولات بلغت، 38.985 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3.385 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 60.448 مليار ريال.

وانخفضت أسهم 53 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 26، من بين 111 شركة مدرجة في السوق الموازية.