شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «شاكر» إلى 81.58 مليون ريال في عام 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وشهدت الإيرادات زيادةً قدرها 14.53% على أساس سنوي لتصل إلى 1,415.91 مليون ريال في السنة المالية 2024م.

وشهد إجمالي الربح زيادةً ملحوظة قدرها 9.05% على أساس سنوي ليصل إلى مبلغ 346.52 مليون ريال في السنة المالية 2024م، مقارنةً بإجمالي ربح بلغ 317.76 مليون ريال في السنة المالية 2023م. وجاءت هذه الزيادة نتيجة ارتفاع الإيرادات.

وشهدت الأرباح التشغيلية انخفاضا بنسبة 7.83% على أساس سنوي لتصل إلى 82.17 مليون ريال في السنة المالية 2024م، مقارنةً بـ 89.15 مليون ريال في السنة المالية 2023م. وهذا يعكس الاستثمارات الاستراتيجية في عمليات التوظيف وارتفاع خسائر الانخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة الأخرى.

وشهد صافي الربح زيادة بنسبة 24.70% على أساس سنوي، من 65.43 مليون ريال في السنة المالية 2023م إلى 81.59 مليون ريال في السنة المالية 2024م. وجاءت هذه الزيادة نتيجة ارتفاع الإيرادات وإجمالي الربح، وانخفاض تكاليف التمويل ومصاريف الزكاة، وزيادة حصة الأرباح من مصنع إل جي – شاكر المشترك. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر في عام 2024 بنسبة 24.7% إلى 81.586 مليون ريال، مقابل 65.427 مليون ريال في عام 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، حققت شاكر أعلى صافي ربح لها منذ عام 2015م بقيمة 81.59 مليون ريال في السنة المالية 2024م، بزيادة قدرها 24.70% مقارنةً بصافي ربح بلغ 65.43 مليون ريال في السنة المالية 2023م.وشهدت الإيرادات زيادةً قدرها 14.53% على أساس سنوي لتصل إلى 1,415.91 مليون ريال في السنة المالية 2024م.وشهد إجمالي الربح زيادةً ملحوظة قدرها 9.05% على أساس سنوي ليصل إلى مبلغ 346.52 مليون ريال في السنة المالية 2024م، مقارنةً بإجمالي ربح بلغ 317.76 مليون ريال في السنة المالية 2023م. وجاءت هذه الزيادة نتيجة ارتفاع الإيرادات.وشهدت الأرباح التشغيلية انخفاضا بنسبة 7.83% على أساس سنوي لتصل إلى 82.17 مليون ريال في السنة المالية 2024م، مقارنةً بـ 89.15 مليون ريال في السنة المالية 2023م. وهذا يعكس الاستثمارات الاستراتيجية في عمليات التوظيف وارتفاع خسائر الانخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة الأخرى.وشهد صافي الربح زيادة بنسبة 24.70% على أساس سنوي، من 65.43 مليون ريال في السنة المالية 2023م إلى 81.59 مليون ريال في السنة المالية 2024م. وجاءت هذه الزيادة نتيجة ارتفاع الإيرادات وإجمالي الربح، وانخفاض تكاليف التمويل ومصاريف الزكاة، وزيادة حصة الأرباح من مصنع إل جي – شاكر المشترك.