شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «بن داود» ترتفع إلى 280.25 مليون ريال في عام 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

ويُعزى هذا النمو إلى: تحسن مزيج المنتجات، وشروط أقوى مع الموردين، وكفاءة العمليات التشغيلية، والمساهمات من أعمال شركة الجميرا وشركة مستقبل التقنية.

وارتفعت المصروفات التشغيلية بنسبة 4.6% لتصل إلى 1,531 مليار ريال، مع ارتفاع نسبة المصروفات التشغيلية إلى المبيعات بشكل طفيف لتصل إلى 26.97% مقارنة بـ 26.13% على أساس سنوي.

وساعدت سياسات تخفيض التكاليف في الحد من هذا الارتفاع، على الرغم من الاستثمارات في:

1- استقطاب الكفاءات.

2- افتتاح الفروع الجديدة.

3- التكاليف المرتبطة بالاستحواذ.

ارتفع صافي الأرباح بنسبة 1.9% ليصل إلى 280.2 مليون ريال، مدفوعاً بواسطة:

ارتفاع هوامش الربح الإجمالية، والذي قابله جزئياً ارتفاع في المصروفات التشغيلية نتيجة الاستثمار في الموارد البشرية وتوسع الأعمال. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة بن داود القابضة في عام 2024 بنسبة 1.9% إلى 280.25 مليون ريال، مقارنة بـ275.07 مليون ريال في العام 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، ارتفع إجمالي الربح بنسبة 4.6% ليصل إلى 1,893.8 مليار ريال، مع تحسن هامش الربح ليصل إلى 33.4% مقارنة بـ 32.3% في العام المالي 2024م، متجاوزاً التوجهات المتوقعة والتي تراوحت ما بين 32% – 33%.ويُعزى هذا النمو إلى: تحسن مزيج المنتجات، وشروط أقوى مع الموردين، وكفاءة العمليات التشغيلية، والمساهمات من أعمال شركة الجميرا وشركة مستقبل التقنية.وارتفعت المصروفات التشغيلية بنسبة 4.6% لتصل إلى 1,531 مليار ريال، مع ارتفاع نسبة المصروفات التشغيلية إلى المبيعات بشكل طفيف لتصل إلى 26.97% مقارنة بـ 26.13% على أساس سنوي.وساعدت سياسات تخفيض التكاليف في الحد من هذا الارتفاع، على الرغم من الاستثمارات في:1- استقطاب الكفاءات.2- افتتاح الفروع الجديدة.3- التكاليف المرتبطة بالاستحواذ.ارتفع صافي الأرباح بنسبة 1.9% ليصل إلى 280.2 مليون ريال، مدفوعاً بواسطة:ارتفاع هوامش الربح الإجمالية، والذي قابله جزئياً ارتفاع في المصروفات التشغيلية نتيجة الاستثمار في الموارد البشرية وتوسع الأعمال.