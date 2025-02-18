الاقتصاد

أرباح «بن داود» ترتفع إلى 280.25 مليون ريال في عام 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

أرباح «بن داود» ترتفع إلى 280.25 مليون ريال في عام 2024

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الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة بن داود القابضة في عام 2024 بنسبة 1.9% إلى 280.25 مليون ريال، مقارنة بـ275.07 مليون ريال في العام 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، ارتفع إجمالي الربح بنسبة 4.6% ليصل إلى 1,893.8 مليار ريال، مع تحسن هامش الربح ليصل إلى 33.4% مقارنة بـ 32.3% في العام المالي 2024م، متجاوزاً التوجهات المتوقعة والتي تراوحت ما بين 32% – 33%.
ويُعزى هذا النمو إلى: تحسن مزيج المنتجات، وشروط أقوى مع الموردين، وكفاءة العمليات التشغيلية، والمساهمات من أعمال شركة الجميرا وشركة مستقبل التقنية.
وارتفعت المصروفات التشغيلية بنسبة 4.6% لتصل إلى 1,531 مليار ريال، مع ارتفاع نسبة المصروفات التشغيلية إلى المبيعات بشكل طفيف لتصل إلى 26.97% مقارنة بـ 26.13% على أساس سنوي.
وساعدت سياسات تخفيض التكاليف في الحد من هذا الارتفاع، على الرغم من الاستثمارات في:
1- استقطاب الكفاءات.
2- افتتاح الفروع الجديدة.
3- التكاليف المرتبطة بالاستحواذ.
ارتفع صافي الأرباح بنسبة 1.9% ليصل إلى 280.2 مليون ريال، مدفوعاً بواسطة:
ارتفاع هوامش الربح الإجمالية، والذي قابله جزئياً ارتفاع في المصروفات التشغيلية نتيجة الاستثمار في الموارد البشرية وتوسع الأعمال.
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