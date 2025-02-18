شكرا لقرائتكم خبر عن «أكوا باور» توقع اتفاقية شراء طاقة في مصر بـ8.6 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة أكوا باور، اليوم، اتفاقية شراء طاقة لتطوير وإنشاء مشروع طاقة رياح بقدرة تصل إلى 2.0 جيجاواط في جمهورية مصر العربية مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بـ8.6 مليار ريال، فيما تبلغ مدة العقد 25 عاما.
وأضافت أن العقد يتضمن: تطوير وتمويل وانشاء وامتلاك وتشغيل مشروع محطة طاقة الرياح بقدرة 2.0 جيجاواط بالغردقة في جمهورية مصر العربية.
ونوهت بتوضيح الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها حين إتمام الإغلاق المالي والمتوقع أن يكون في عام 2026.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بـ8.6 مليار ريال، فيما تبلغ مدة العقد 25 عاما.
وأضافت أن العقد يتضمن: تطوير وتمويل وانشاء وامتلاك وتشغيل مشروع محطة طاقة الرياح بقدرة 2.0 جيجاواط بالغردقة في جمهورية مصر العربية.
ونوهت بتوضيح الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها حين إتمام الإغلاق المالي والمتوقع أن يكون في عام 2026.