شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الثروة المعدنية: وزارة البترول تهتم بزيادة قدرات العاملين الفنية والان مع تفاصيل الخبر

في إطار تعزيز التعاون بين مصر وكندا في مجالات التعليم والتدريب المهني، التقى الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، مع احمد بغدادي المدير التنفيذي للتوظيف الدولي وتطوير الأسواق في نورثرن كوليدج Northern College الكندية، على هامش فعاليات مؤتمر2025 EGYPS بالقاهرة.

وخلال اللقاء تم بحث سبل التعاون المشترك في مجالات تدريب وتنمية مهارات العاملين في قطاع التعدين، وذلك من خلال التعاون مع مدرسة هايلبري لعلوم التعدين. كما تم التطرق إلى إمكانية تفعيل برامج تدريبية مشتركة تهدف إلى تزويد موظفي الهيئة بالمهارات اللازمة لدخول سوق العمل العالمي.

وصرح الجيولوجي ياسر رمضان بإن الهيئة تتطلع إلى الاستفادة من الخبرات الدولية في تحسين مهارات العاملين في قطاع التعدين، ويسعدنا التعاون مع مدرسة هايلبري لعلوم التعدين لتطوير برامج تدريبية تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي."

كما أضاف، ان وزارة البترول والثروة المعدنية تهتم بزيادة قدرات العاملين الفنية، حيث تم بالفعل تدريب عدد 50 جيولوجي على كود الجورك الاسترالي، بالاضافة الى عدة تدريبات فنية اخرى داخل وخارج مصر، وذلك ضمن برنامج تطوير موظفي الهيئة استعداداً لتحول الهيئة الى هيئة اقتصادية.

من جانبه، أعرب المدير التنفيذي عن سعادته بلقاء رئيس هيئة الثروة المعدنية، قائلاً: "نحن في مدرسة هايلبري لعلوم التعدين نعتبر هذا التعاون فرصة كبيرة لدعم تطوير صناعة التعدين في مصر وتزويد المتدربين بالمعرفة والمهارات التي سيحتاجونها في هذا القطاع المتنامي. واكد على التزامهم بتقديم برامج تعليمية مبتكرة تواكب أحدث التطورات في هذا المجال."

وفى نهاية اللقاء تم الاتفاق من الطرفين على تحديد موعد اجتماع مع المتخصصين في الهيئة وممثلي مدرسة هايلبري لعلوم التعدين لوضع آليات تنفيذ هذا التعاون وتحديد البرامج التدريبية المناسبة، مع التركيز على تزويد العاملين بالهيئة بالمهارات الفنية والتقنية التي تلبي احتياجات السوق المتغير.

وتجدر الإشارة ان مدرسة هايلبري لعلوم التعدين هي مؤسسة تعليمية كندية تأسست عام 1912 في مدينة هايلبري، أونتاريو. تُعد جزءًا من كلية نورثرن كوليدج، وتُركز على تقديم برامج تعليمية وتدريبية في مجال التعدين والهندسة الجيولوجية. على مر أكثر من قرن، خرّجت المدرسة أكثر من 2000 متخصص في مجال التعدين، والعديد منهم يعملون في صناعة التعدين في كندا وحول العالم.

وتقدم المدرسة برامج تعليمية متنوعة، بما في ذلك دبلوم تقني في هندسة التعدين، وبرامج في الاستكشاف المعدني، والجيولوجيا، والميكانيكا، والقياسات. تُركز هذه البرامج على تزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات اللازمة للعمل في صناعة التعدين، بما في ذلك تقنيات الحفر، والمعالجة المعدنية، والجيولوجيا التطبيقية.

تُعتبر مدرسة هايلبري لعلوم التعدين واحدة من المؤسسات التعليمية الرائدة في كندا في مجال التعدين، وتُسهم بشكل كبير في تطوير صناعة التعدين من خلال تزويدها بالمتخصصين المدربين والمؤهلين.