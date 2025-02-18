شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2025.. عيار 21 يسجل 4120 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 18 فبراير بعد ارتفاعاً ملحوظاً خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 18 فبراير 2025، حيث سجلت جميع الأعيرة الذهب حالة من ارتفاع بما قيمته 15 جنيهاً.

ارتفع سعر الذهب اليوم إلي مستوى 4,120 جنيهاً للجرام من عيار 21، حيث يعتبر عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، على خلفية صعود سعر الذهب العالمي قرب 2920 دولاراً.

ويعكس هذا الارتفاع في أسعار الذهب حالة من التذبذب في السوق المحلي، حيث يتأثر سعر الذهب بالعديد من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية، بما في ذلك أسعار العملات الأجنبية وأسعار الذهب في البورصات الدولية. كما أن الطلب المتزايد على الذهب كملاذ آمن في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي يساهم في ارتفاع أسعاره.

وفيما يلي بيان بأسعار الذهب لجميع الأعيرة:

عيار 24 يسجل 4708 جنيهات

عيار 21 يسجل 4120 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 3531 جنيها.

عيار 14 يسجل 2746 جنيها.

الجنيه الذهب 32960 جنيهًا.



ويُتوقع أن يستمر هذا الاتجاه الصعودي في الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية التي تؤثر على أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك الذهب.

ويُنصح المستثمرون والمهتمون بأسعار الذهب بمتابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، حيث يمكن أن تؤثر أي تغييرات في السياسات النقدية أو الاقتصادية على اتجاهات الأسعار في الأسواق.



