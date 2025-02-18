شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة للغازات يناقش مشروعات شل بالمتوسط والخطط المستهدفة والان مع تفاصيل الخبر

على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجيبس 2025"، عقد المهندس يس محمد، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، لقاءً مع داليا الجابري، رئيس شركة شل مصر. بحضور الجيولوجي إبراهيم محمد عبده نائب "إيجاس" للاتفاقيات والإستكشاف وافاقى بوما مدير عام الاستكشاف بشل

تناول اللقاء مناقشة مشروعات شل بمناطق امتيازها بمصر بالبحر المتوسط، والخطط المستهدفة لحفر آبار جديدة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي بتحفيز نشاط الاستكشاف بها ومشروع المصرية للغاز الطبيعي المسال، وكذلك مشروعات خفض الكربون ونشاط التنمية المجتمعية.

أكد المهندس يس أن شركة شل شريك استراتيجي لقطاع البترول المصري، مشيراً إلى تقديم كل سبل الدعم والمساندة لشركات البترول العالمية العاملة في مصر لأداء أعمالها. وأضاف أن وزارة البترول اتخذت العديد من الإجراءات والحوافز للعمل بقوة على القضاء على التحديات المعوقة لزيادة الإنتاج بما يحقق مصالح الوطن وشركائه.

كما أشار إلى أن شركات البترول العالمية تقدر دور مصر في المنطقة كمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز وإمكاناتها المتميزة في مجال صناعة البترول والغاز، حيث تعمل الشركتان حالياً لاستجلاب المزيد من غازات منطقة شرق المتوسط لتسهيلات الإسالة المصرية لإعادة التصدير لأوروبا، بما يحقق المصالح المشتركة للطرفين حيث تعد شل مُشغل للعديد من حقول منطقة شرق المتوسط.

كما أكد الجيولوجي إبراهيم محمد عبده نائب "إيجاس" للاتفاقيات والإستكشاف ان الشركات العالمية المتخصصة في مجال التنقيب عن البترول والغاز،و على رأسها شل تسعى إلى المشاركة في مزايدة ايجاس والاستعدادات التى تجريها للحصول على قطاعين منها، مشيراً إلى أن مصر تبنت استراتيجة التنمية المستدامة حتى عام 2030 والعمل جارى لتحقيق أهدافها وتشجيع الشركات على ضخ المزيد من الاستثمارات فى قطاع البترول.

ومن جانبها، أعربت الجابري عن سعادتها بإعلان شل كشريك استراتيجي في مؤتمر مصر الدولي للطاقة "إيجيبس 2025"، مما يعكس دورها المحوري في تطوير قطاع الطاقة المصري وتعزيز التعاون بين كافة الأطراف المعنية. كما أكدت على التزام شل وحرصها الدائم على استمرار التعاون مع شركة إيجاس، لافتة إلى أن الشركاء الأجانب قد لمسوا تأثير الإجراءات التي اتخذتها وزارة البترول، والتي زادت من رغبتهم في ضخ استثمارات وفتح آفاق جديدة للتعاون لتنمية أعمالها بمصر لما تحظى به من دعم وتعاون استمر على مدى 110 عاماً، وأكدت على التزام شركة شل بتحقيق النمو فيما يتعلق بأنشطة الاستكشاف والحفر وبناء القدرات الشابة، وتبني معايير التنوع والشمول.

كما اشارت افاقى بوما مدير عام الاستكشاف بشل إلى أن الشركة تستعد لتطوير استراتيجيتها فى مصر وتكثيف جهودها فى ضوء حملة البحث والاستكشاف خاصة بعد نجاح الشركة فى الحصول على منطقتى امتياز جديدة من خلال مزايدة ايجاس العالمية الاخيرة.