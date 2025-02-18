شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: الانتهاء من بيع وحدات سكنية كاملة التشطيب بامتداد الحى الثاني بالعبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس شريف الشربيني - وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم الانتهاء من بيع ۳۲۰ وحدة سكنية كاملة التشطيب بامتداد الحى الثاني بمدينة العبور بمساحات وصلت إلى ١٣٢م2، وذلك في غضون ساعات بأسبقية الحجز من خلال صندوق تمويل المساكن التابع للوزارة.

وأكد وزير الإسكان، ضرورة مواصلة طرح وتنفيذ مثل تلك المشروعات التي تلبي احتياجات المواطنين وتعزز فرص الاستثمار.

وفي هذا الإطار، صرح المهندس هشام درويش - مستشار الوزارة - المشرف على قطاع التشييد والمقاولات - رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، بأن صندوق تمويل المساكن، كان قد شهد إقبالاً كبيرا من الراغبين في حجز الوحدات السكنية بهدف الحصول على وحدة سكنية ذات مستوى تشطيب جيد وطابع معمارى مميز.

وأضاف رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، أن عملية البيع مرَّت بشكل ميسر في جميع الاجراءات التنفيذية للتعاقد أمام الحاجزين، ووسط شفافية وتأمين كامل لجميع الإجراءات، من تسجيل أسبقية الحضور للراغبين في حجز الوحدات السكنية واستيفاء جميع المستندات والبيانات الأساسية لكل عميل بشكل دقيق وإجراء عملية التخصيص للوحدات السكنية لصالح العميل بشكل ميسر، بالإضافة إلى تحصيل مبلغ جدية الحجز والمصاريف الإدارية بمقر الصندوق، حيث لم تستغرق عملية الحجز للوحدة سوى دقائق معدودة، وذلك في إطار إتاحة آليات حجز ميسرة للمواطنين، بجانب توافر عناصر الشرطة كإجراءات أمنية لسلامة وأمن المواطنين والعاملين أثناء عملية الحجز.

وقال المهندس هشام درويش، إن الصندوق يعمل على تنفيذ توجهات الدولة المصرية للتوسع في طرح المشروعات السكنية التي تلبي احتياجات مختلف فئات وشرائح المجتمع، وذلك ضمن رؤية شاملة لإرساء مباديء العدالة الاجتماعية وخلق بيئة سكنية متكاملة الخدمات تتيح للمواطنين السكن الملائم والعيش الكريم حيث يعمل الصندوق على تعزيز الاستثمار في القطاع الحيوى لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية مع وضع أنظمة سداد مرنة لدعم المستفيدين في إطار تسليط الضوء على السير بخطى ثابتة لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة والدفع بتيسيرات للمواطنين، وتلبية احتياجاتهم.