شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص 3 مجمعات للأنشطة التعدينية في منطقتي المدينة المنورة والشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خصصت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ثلاثة مواقع لإقامة مجمعات تعدينية في منطقتي المدينة المنورة والشرقية؛ سعيًا منها إلى تطوير البيئة الاستثمارية التعدينية في المملكة، وتعزيز شفافيتها وجاذبيتها للمستثمرين، وخدمة للرخص التعدينية في قطاع محاجر مواد البناء.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح: إن إقامة المجمعات التعدينية وتطويرها تُسهم في تنظيم قطاع محاجر مواد البناء، وتُعزز حوكمة قطاع التعدين، كما ترفع ثقة المستثمرين في القطاع وتجذب إليه المزيد من الاستثمارات، مع تحقيق معايير الاستدامة في قطاع التعدين، عبر الاهتمام الذي توليه الوزارة للمحافظة على البيئة والصحة والسلامة المهنية، وتحفيز المجتمعات المحلية على المشاركة في مسارات نمو قطاع التعدين وفقًا لنظام الاستثمار التعديني. تخصيص 3 مجمعات تعدينية أوضح الجراح أن المواقع الثلاثة المخصصة للمجمعات التعدينية، شملت موقعًا في جنوب شرق المدينة المنورة، تبلغ مساحته (108.25) كيلومتر مربع، فيما تضمنت في المنطقة الشرقية موقعًا في جنوب محافظة الخفجي على مساحة (4.84) كيلومتر مربع، وموقعًا جنوب غرب محافظة الخفجي تصل مساحته إلى (4.28) كيلومتر مربع.

ويسهم تخصيص وزارة الصناعة والثروة المعدنية مواقع لتطوير المجمعات التعدينية، في تنمية المناطق المجاورة لها؛ من خلال توظيف أبناء هذه المناطق في مشروعات التعدين، ورفع نسبة عمليات الشراء من الأسواق المحلية، ووضع خطط للتواصل الفعَّال في المنطقة المحيطة بالمشروع، والتقيُّد بالاشتراطات البيئية اللازمة للمحافظة على مواقع الأنشطة التعدينية والمجتمعات المحيطة بها، وإعادة التأهيل والإغلاق للمواقع التعدينية.