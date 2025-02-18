شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتفقد محطة محولات الكهرباء وطريق كمين النبي صالح بمدينة سانت كاترين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع محطة محولات كهرباء سانت كاترين، ومشروع طريق مطار سانت كاترين "كمين النبي صالح"، بمشروع تطوير موقع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين، يرافقه مسئولو الوزارة، والجهاز المركزي للتعمير، ومسئولو المشروع.

وتجول وزير الإسكان، ومرافقوه، بموقع محطة محولات كهرباء سانت كاترين الجديدة جهد (٢٢٠/٢٢/٢٢ ك. ف.) قدرة (٧٥٠٢) م. ف.أ، والتى ستغذي مختلف مكونات مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم، موجهاً بضغط الأعمال الخاصة بتنسيق الموقع، والانتهاء من كافة الأعمال المتبقية.

كما تفقد وزير الإسكان مشروع طريق مطار سانت كاترين "كمين النبي صالح"، وتابع الأعمال الجارية في مبنى الكمين والطريق، موجهاً بالاهتمام بالجزر الخاصة بالطريق وتنسيق الموقع، والانتهاء من مبنى الكمين في أسرع وقت ممكن، متابعا موقف أعمال الكهرباء والتوريدات اللازمة للمشروع.

كما تابع الوزير الأعمال الجارية في مشروع تطوير ورفع كفاءة وأعمال الحماية من مخاطر السيول لطريق مطار سانت كاترين حتى كمين النبي صالح بطول حوالي 9 كم وبعرض ۱۲٫۸ متر.