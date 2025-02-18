شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 159,6 مليار دولار اجمالى متحصلات النقد الأجنبى عام 2023/2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء النشرة السنوية لإحصاءات متحصلات ومدفوعات النقد الأجنبي " عام 2023/2024".

ومن أهم المؤشرت إجمالي متحصلات النقد الأجنبي لتصل الى 159.6 مليار دولار أمريكي عام 2023/2024 مقابل 121.9 مليار دولار أمريكي عام 2022/2023 بنسبة زيادة قدرها 30,8% نتيجة زيادة الحساب المالي للاستثمار المباشر حيث بلغت 32.9 مليار دولار أمريكي 2023/ 2024 .

وبلغ إجمالي مدفوعات النقد الأجنبي لتصل الى 148.5 مليار دولار أمريكي عام 2023/ 2024مقابل 135.0 مليار دولار أمريكي عام 2022 /2023 بنسبة زيادة قدرها 10,0% ، وترجع تلك الزيادة الى زيادة المدفوعات على سلع الواردات لتصل الى 67.8 مليار دولار امريكى عام 2023/2024 مقابل 61.6 مليار دولار امريكى في العام السابق.

وجاءت مجموعة دول جامعة الدول العربية على رأس المجموعات الدولية اسهاماً في متحصلات النقد الأجنبي الوافدة خلال عام 2023/2024 بقيمة 66.9 مليار دولار أمريكي وبنسبة 41,9% من إجمالي المتحصلات، وتتصدر تلك الدول الامارات العربية المتحدة حيث بلغت أجمالي المتحصلات36.4 مليار دولار أمريكي بنسبة 22.8% من أجمالي متحصلات الدول العربية يليها دولة المملكة العربية السعودية حيث بلغت 17.1 مليار دولار أمريكي .

وجاءت مجموعة دول القارة الاوروبية على رأس المجموعات الدولية اسهاماً في مدفوعات النقد الأجنبي المغادرة خلال عام 2023/ 2024 بقيمة حوالى 53.2 مليار دولار أمريكي من إجمالي المدفوعات وبنسبة 35.8% من أجمالي المدفوعات وتتصدر تلك الدول المملكة المتحدة بقيمة 14,4مليار دولار أمريكي يليها المانيا بقيمة 9.5 مليار دولار أمريكي.

وانخفضت قيمة التعاملات النقدية (متحصلات ومدفوعات ) مع دول الكوميسا (مصر عضو بها) بنسبة انخفاض قدرها 25.3% لتصل إلى 2,8 مليار دولار مقابل 3,8 مليار دولار في العام السابق ، وحقق ميزان المعاملات النقدية عجز يصل الى 926.7 مليون دولار عام 2023/2024.



وارتفعت قيمة التعاملات النقدية (متحصلات ومدفوعات) مع دول الاتحاد الأوروبي (EU) (مصر ليست عضو بها) لتصل إلى 51.8 مليار دولار مقابل 47.5 مليار دولار في العام السابق بنسبة زيادة قدرها 8.9% مع زيادة عجز ميزان المعاملات النقدية الى 9.0 مليار دولار عام 2023/2024 مقابل 5.1 مليار دولار في العام السابق.