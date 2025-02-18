شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس التصديرى للملابس الجاهزة يشارك فى معرض "Fashion London" بـ13شركة والان مع تفاصيل الخبر

يشارك المجلس التصديري للملابس الجاهزة برئاسة المهندس فاضل مرزوق في فعاليات معرض "Source Fashion London" الذي يُعقد في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 18 إلى 20 فبراير 2025، ويضم الوفد 13 شركة مصرية رائدة في صناعة الملابس الجاهزة، وذلك بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري المصري وبمشاركة السفير المصري لدى بريطانيا.

وأشار المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إلي أنه سيتم عرض أحدث تصميمات ومنتجات الأسواق العالمية، وعقد لقاءات ثنائية وعدد من الاجتماعات التي تستهدف زيادة صادرات قطاع الملابس الجاهزة إلي بريطانيا.

وتأتي مشاركة الوفد المصري بدعم من مركز تعزيز الواردات من البلدان النامية (CBI)، مما يعكس الجهود المشتركة لتعزيز الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، وخاصة بريطانيا التي تعد من أهم الأسواق المستوردة للملابس المصرية، وفق المجلس التصديري للملابس.

وكشفت بيانات المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن صادرات الملابس الجاهزة المصرية ارتفعت إلى بريطانيا خلال عام 2024 لتسجل حوالي 101 مليون دولار، مما يؤكد النمو الملحوظ في هذا القطاع، حيث تأتي بريطانيا في المركز السابع ضمن قائمة أكبر الأسواق المستوردة للملابس المصرية، مما يعكس تنافسية المنتج المصري وجودته العالية.

كما شهدت صادرات قطاع الملابس الجاهزة المصرية إلى بريطانيا نموًا كبيرًا خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ارتفعت بنسبة 53%، مما يعكس الثقة المتزايدة في المنتجات المصرية وقدرتها على تلبية متطلبات السوق البريطاني.

وقال المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن المشاركة في معرض Fashion London تأتي في إطار استراتيجية المجلس لتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وخاصة الأسواق الأوروبية التي تشهد طلبًا متزايدًا على الملابس الجاهزة عالية الجودة، و نحن فخورون بالإنجازات التي حققها القطاع خلال السنوات الماضية، ونسعى لتعزيز هذه النجاحات من خلال بناء شراكات جديدة وتوسيع قاعدة عملائنا في بريطانيا وأوروبا."

يعد معرض "Fashion London" واحدًا من أهم الفعاليات العالمية في صناعة الأزياء، حيث يجمع بين العلامات التجارية الرائدة والمصممين العالميين، مما يتيح فرصة مثالية للشركات المصرية لعرض منتجاتها والتعرف على أحدث الاتجاهات العالمية في هذا القطاع الحيوي.







