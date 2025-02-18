شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم.. الجنيه الذهب في مصر يرتفع إلي 32960 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعاً ملحوظاً خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 18 فبراير 2025، حيث سجل الجنيه الذهب ارتفاعاً ليصل إلى 32,960 جنيهاً.

وجاء هذا الارتفاع في سعر الجنيه الذهب مدفوعاً بزيادة في سعر عيار 21، والذي قفز إلى مستوى 4,120 جنيهاً للجرام، حيث يمثل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر المكون الرئيسي في الجنيه الذهب.

ويعكس هذا الارتفاع في أسعار الذهب حالة من التذبذب في السوق المحلي، حيث يتأثر سعر الذهب بالعديد من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية، بما في ذلك أسعار العملات الأجنبية وأسعار الذهب في البورصات الدولية. كما أن الطلب المتزايد على الذهب كملاذ آمن في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي يساهم في ارتفاع أسعاره.

ويُتوقع أن يستمر هذا الاتجاه الصعودي في الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية التي تؤثر على أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك الذهب.

وفيما يلي بيان بأسعار الذهب لجميع الأعيرة:

عيار 24 يسجل 4708 جنيهات

عيار 21 يسجل 4120 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 3531 جنيها.

عيار 14 يسجل 2746 جنيها.

الجنيه الذهب 32960 جنيهًا.



ويُنصح المستثمرون والمهتمون بأسعار الذهب بمتابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، حيث يمكن أن تؤثر أي تغييرات في السياسات النقدية أو الاقتصادية على اتجاهات الأسعار في الأسواق.