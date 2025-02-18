شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم الإعلامي أسامة كمال لدوره البارز في نشر الوعي بالأمن السيبراني والان مع تفاصيل الخبر

كرمت ZINAD العالمية، المتخصصة في حلول التوعية الأمنية السيبرانية، الإعلامي الكبير أسامة كمال تقديرًا لمسيرته الممتدة لأكثر من 40 عامًا في تعزيز الوعي بالمخاطر الإلكترونية، ودوره الريادي في تسليط الضوء على أهمية الأمن السيبراني في الشرق الأوسط.

جاء التكريم خلال فعاليات ZINAD Aspire 2025، الحدث السنوي الذي تحتفي فيه الشركة برواد قطاع التكنولوجيا والأمن السيبراني. وخلال الحفل، استعرضت ZINAD أبرز محطات كمال المهنية، مشيدة بجهوده كإعلامي مؤثر جمع بين الخبرة الإعلامية العميقة والاهتمام المتخصص بالأمن السيبراني، سواء من خلال البرامج التلفزيونية أو البودكاست أو الفعاليات الكبرى التي أشرف عليها.

كما سلط الحدث الضوء على دوره كمنظم رئيسي لمعرض ومؤتمر CAISEC، الذي أصبح منصة إقليمية رائدة تجمع خبراء الأمن السيبراني وصناع القرار لمناقشة أبرز التحديات والحلول.

وفي كلمته خلال التكريم، أكد أسامة كمال، أهمية دور الإعلام في رفع الوعي بالمخاطر السيبرانية، وكذلك الحاجة إلى مبادرات تسهم في بناء مجتمعات رقمية أكثر أمانًا.

وأضاف: "مع التطور السريع للتكنولوجيا، أصبح الأمن السيبراني ضرورة ملحة وليس خيارًا، وهو ما دفعنا لإطلاق مؤتمر CAISEC ليكون منصة متخصصة لمناقشة هذا المجال بواقعية واحترافية."

يذكر أن كمال هو مؤسس ورئيس مؤتمر CAISEC، والرئيس التنفيذي لشركة ميركوري كوميونيكيشنز، إلى جانب كونه أحد أبرز الإعلاميين في مصر والعالم العربي، ممن لعبوا دورًا محوريًا في تعزيز الثقافة الرقمية والأمن السيبراني.