شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات البورصة هامشيًا بمنتصف تعاملات جلسة الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 1.6 مليار جنيه خلال ساعتين.

,ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 30454 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 37745 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 13390 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 8569 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 11754 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 3172 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.84% ليصل إلى مستوى 10220 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: بريميم هيلثكير جروب، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والسعودية المصرية للاستثمار والتمويل.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ اشترى داخلين بشركات مطاحن وسط وغرب الدلتا، والنساجون الشرقيون للسجاد، والإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، والعبوات الطبية، وبالم هيلز للتعمير، ومجموعة أي أف جي القابضة، والمصرية للمنتجعات السياحية، ومرسى مرسى علم للتنمية السياحية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 1065 سهمًا، 550 سهم، 520 سهمًا، 10 آلاف سهم، 50 ألف سهم، 50 ألف سهم، 203.9 ألف سهم، 3930 سهم، 5.5 مليون سهم، على الترتيب.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 100 ألف سهم، فيما باع داخليين بشركات النصر للملابس والمنسوجات-كابو، ومصر بني سويف للأسمنت، والعربية للمحابس، والعربية للصناعات الهندسية، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية، عدد 900 سهم، 969 سهمًا، 75 ألف سهم، 10 آلاف سهم، 50 ألف سهم، 700 ألف سهم، 10 آلاف سهم، على الترتيب.

أعلنت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، بيع المساهم KINGSWAY FUND FRONTIER CONSUMER عدد 825 ألف سهم بسعر 27.1 جنيه بقيمة إجمالية 22.4 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 5.97% إلى 5.85%، ونفذت الصفقة من خلال شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية.

في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، وحققت شركة مصر للألومنيوم، مبيعات 21.5 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر عام 2024 مقابل 13.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 61%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 7.3 مليار جنيه مقارنة مع 3.4 مليار جنيه بنسبة نمو 114%، مدفوعة بمراجعة شاملة لاستراتيجيات التسعير بما يتماشى مع التغيرات في الأسواق العالمية، وتحسين عمليات الاستيراد والتصدير.

وحققت الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج (يونيراب)، إيرادات بلغت 97 مليون جنيه خلال عام 2024 مقابل 64.7 مليون جنيه خلال عام 2023 بنسبة نمو 49.87%، وبلغ صافي الخسارة بعد الضريبة 24.9 مليون جنيه مقارنة مع خسائر 14.9 مليون جنيه بنسبة زيادة 66.9%، مرجعة السبب إلى زيادة الأجور، ليصبح 6 آلاف جنيه مما كلف الشركة زيادة في الأجور بقيمة 27.8 مليون جنيه، وارتفاع نسبة عوادم الإنتاج عن النسبة المحددة، وزيادة أسعار القطن المستخدم في إنتاج خيوط الطرف المفتوح وارتفاع أسعار الكهرباء، الأمر الذي زيادة المستلزمات السلعية للإنتاج بنسبة 21.3%.

وحققت شركة بريميم هيلثكير جروب، صافي إيرادات نشاط بلغت 60.7 مليون جنيه خلال عام 2024 مقابل 38.9 مليون جنيه خلال عام 2023، وبلغ صافي أرباح الفترة 11.4 مليون جنيه مقارنة مع 7 ملايين جنيه.

وحققت الشركة العربية للخزف "سيراميكا ريماس"، صافي مبيعات بلغت 1.9 مليار جنيه خلال عام 2024 مقابل 1.3 مليار جنيه خلال عام 2023، وبلغ صافي أرباح الفترة 58.7 مليون جنيه مقارنة مع 88 مليون جنيه.

في سياق آخر أعلنت شركة بلتون، عن تنفيذ عملية الاستحواذ على شركة سوديك للتوريق بإجمالي قيمة استحواذ 8.6 مليون جنيه في تاريخ نقل الملكية.

في سياق متصل أعلنت شركة الحديد والصلب المصرية، أنه جاري دراسة المشروعات الصناعية المناسبة لإقامة مشروعات صديقة للبيئة.

كما أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم (54) لسنة 2025، والمتضمن في مادته الأولى:"تصفية عمليات شركة كاتليست للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، اعتبارًا من قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 9 ديسمبر عام 2024، وفقًا لحكم المادة رقم (33) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992".

