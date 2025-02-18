شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يعقد جلسة مباحثات مشتركة مع رئيس شلمبرجير لتعزيز التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

عقد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مشتركة مع المهندس طارق رزق رئيس شركة شلمبرجير فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والوفد المرافق له، وذلك فى إطار سلسلة اللقاءات التى يجريها وزير البترول على هامش فعاليات مؤتمر مصر الدولى للطاقة "ايجبس 2025".

وخلال اللقاء استعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات وانشطة البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز، خاصة مشروعات تنمية وزيادة الإنتاج من الحقول المتقادمة، والتى تسعى شركة شلمبرجير للبدء فى العمل فيها خلال الفترة المقبلة، وكذلك انشطة البحث السيزمى فى مناطق خليج السويس والبحر المتوسط وذلك باستخدام احدث التكنولوجيات والتقنيات الحديثة.

وخلال اللقاء، قدم المهندس طارق رزق ووفد شركة شلبمرجير التهنئة لوزير البترول والثروة المعدنية على التوقيع الذي تم بين مصر وقبرص خلال افتتاح المؤتمر، واوضحوا أن هذا الاتفاق يعد إنجازاً كبيراً لمصر وقبرص بل ونجاح للمنطقة ككل .

وأوضح بدوى ان هناك تعاون كبير من الجميع والعمل على تحويل التحديات إلى فرص، مشيداً بالتزام الشركاء بالعمل في مصر، لافتا إلى هناك دعم لا محدود للشركات وتحفيزهم لتكثيف اعمالهم في مصر.