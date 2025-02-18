شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الأسمنت والخرسانة في السعودية خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت هيئة الإحصاء، عن ارتفاع أسعار الأسمنت والخرسانة في السعودية خلال شهر يناير الماضي، على أساس شهري.

ووفقا لنشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن الهيئة، ارتفع سعر الأسمنت الأسود بنسبة 0.5% خلال يناير الماضي، على أساس شهري، مسجلا 15.58 ريال. أسعار الأسمنت سجل سعر الأسمنت الأبيض (زنة 50 كجم) ارتفاعا بنسبة 0.8% على أساس شهري في يناير الماضي، ليصل إلى 37.89 ريال.

وارتفع سعر الخرسانة (مقاوم 350 ك) بنسبة 2.4%، على أساس شهري، مسجلا 224.48 ريال للمتر المكعب. أسعار الخرسانة وسجل سعر الخرسانة (مقاوم 250 ك) في شهر يناير الماضي، 204.36 ريال، مرتفعا بنسبة 2.3% على أساس شهري.

وبلغ سعر الخرسانة (عادي 350 ك) في شهر يناير الماضي، 214.83 ريال للمتر المكعب، مرتفعا بنسبة 2.3% على أساس شهري.

وارتفع سعر الخرسانة (عادي 250 ك) بنسبة 2.5%، على أساس شهري في يناير الماضي، مسجلا 196.06 ريال للمتر المكعب.

وسجل سعر البلوك الأسود (مقاس 15 سم) 1702.3 ريال لـ(1000 حبة)، مرتفعا بنسبة 1.2%، على أساس شهري.

وارتفع سعر البلوك الأسود ( مقاس 20 سم) بنسبة 1.3% في يناير الماضي، على أساس شهري، مسجلا 1746.72 ريال.

وانخفض سعر الجبس الوطني بنسبة 1.7% إلى 16.03 ريال، فيما ارتفع سعر الرمل الأبيض 7.4% إلى 79.45 ريال.

وسجل سعر مخلوط (رمل وبحص) 51.82 ريال للمتر المكعب في يناير الماضي، مرتفعا بنسبة 0.9% على أساس شهري.

وارتفع سعر الرمل الأحمر بنسبة 5.4% في يناير الماضي، على أساس شهري، مسجلا 35.01 ريال للمتر المكعب.