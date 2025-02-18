شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة صناعة الملابس: مشاركة 300 عارض من 4 دول في معرض متخصص الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

برعاية غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية ينطلق يوم الخميس القادم معرض "إيچبت ستيتش آند تكس" والذي يعد أكبر معرض لصناعة النسيج والأقمشة والملابس الجاهزة في مصر ويستمر حتى 23 من الشهر ذاته، في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

ويهتم المعرض بصناعة النسيج والغزل والملابس الجاهزة بدءا من الخامات ومستلزمات الانتاج ومرورا بالماكينات وانتهاءا بالمنتج النهائي من اقمشة وغزول.

وتضم الدورة الحالية كافة تخصصات ماكينات الغزل والنسيج و صالة كاملة للأقمشة والخيوط وتضم حوالي 300 عارض من أكبر المصانع في مصر والصين وتركيا والهند واوزبكستان وتعكس أحدث الابتكارات والخامات في الاقمشة.

كما سيقام خلال ايام المعرض مؤتمر لاحدث ماتوصلت اليه الصناعة في صناعة النسيج والاقمشة والطباعة الرقمية علي الاقمشة وكذلك سيكون اليوم الاخير لعرض نتائج مسابقة تصميمات اقمشة الجينزوالذي شارك فيها طلبة (6) جامعات مصرية لانتاج جيل جديد من المصممين و توزيع جوائزعلي الفائزين.

ويرجع الهدف من إقامة المعرض إلى تعزيز مكانة مصر كمركز رئيسي لصناعة النسيج والملابس الجاهزة، خاصة مع افتتاح أكبر مصنع نسيج في العالم بمدينة المحلة خلال العام الجاري وفي ظل توقعات بنمو قطاع ماكينات النسيج في مصر بمعدل 6.4% سنويًا، مما يُشكّل فرصة ذهبية للشركات للابتكار والتوسع والتواصل مع أسواق العالم وزيادة فرص التصدير.

وتحرص الغرفة علي دعم وتشجيع جميع المعارض المتخصصة في قطاع الملابس والمفروشات وكذلك الابحاث والدراسات في كافة تخصصات قطاع الملابس لما لها من أهمية في زيادة وتنشيط المبيعات وتوفير فرص العمل للشباب والترويج للمنتجات والصناعات المصرية داخليا وخارجيا بالتنسيق مع مختلف الهيئات والجهات الحكومية.

وقالت الغرفة إن مشاركة عارضين ومشترين من دول صديقة يساهم في تعزيز مكانة مصر الخارجية كمركز اقليمي لصناعة الملابس الجاهزة خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية الحالية.



