شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع لمناقشةِ التعاون بين"القابضة للبتروكيماويات" وتكنيو منت الايطالية والان مع تفاصيل الخبر

في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والشركات العالمية في قطاع البتروكيماويات، عقد المهندس إبراهيم مكي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، لقاء مثمر مع اماريو فرانشي، نائب الرئيس الإقليمي لشمال وشرق أفريقيا لشركة ماير تكنيمونت S.p.A.

تناول الاجتماع مناقشة أوجه التعاون بين الشركتين فيما يتعلق بمشروعات الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات الحالية، بما في ذلك منح رخص الإنتاج وأعمال المقاول العام، وذلك في إطار سعي الشركتين إلى تطوير المشروعات وتعزيز القدرات الإنتاجية في قطاع البتروكيماويات.

وحضر الاجتماع كل من الكيميائي محمد زكي، نائب العمليات بالشركة المصرية القابضة والدكتور تامر هيكل، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لوقود الطائرات المستدام، والمهندس وائل مختار، نائب تنمية الأعمال والتسويق والتكنولوجيا، للبتروكيماويات.

كما شهد اللقاء حضور السيد فابيو فريتيللي، المدير العام لشركة نكستكيم، وبونزيانو براندي، مستشار أول لمنطقة شمال أفريقيا بشركة تكنيمونت S.p.A، وأناليزا ديل بيا، رئيسة العلاقات المؤسسية والدولية ومساعدة العملاء للمجموعة في شركة ماير تكنيمونت.

يعتبر هذه اللقاء خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الشركات الكبرى في مجال البتروكيماويات.