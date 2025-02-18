شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 30488 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 37774 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 13402 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 8578 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 11768 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 3173 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 2.11% ليصل إلى مستوى 10193 نقطة.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ اشترى داخلين بشركات مطاحن وسط وغرب الدلتا، والنساجون الشرقيون للسجاد، والإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، والعبوات الطبية، وبالم هيلز للتعمير، ومجموعة أي أف جي القابضة، والمصرية للمنتجعات السياحية، ومرسى مرسى علم للتنمية السياحية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 1065 سهمًا، 550 سهم، 520 سهمًا، 10 آلاف سهم، 50 ألف سهم، 50 ألف سهم، 203.9 ألف سهم، 3930 سهم، 5.5 مليون سهم، على الترتيب.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 100 ألف سهم، فيما باع داخليين بشركات النصر للملابس والمنسوجات-كابو، ومصر بني سويف للأسمنت، والعربية للمحابس، والعربية للصناعات الهندسية، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية، عدد 900 سهم، 969 سهمًا، 75 ألف سهم، 10 آلاف سهم، 50 ألف سهم، 700 ألف سهم، 10 آلاف سهم، على الترتيب.