شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى الأسترالى يخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ 4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خفّض البنك المركزى الأسترالى، اليوم الثلاثاء، أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات، لينضم أخيرًا إلى صفوف البنوك المركزية العالمية الكبرى الأخرى، حيث سمح تراجع التضخم بمساحة لتخفيف السياسة.

فقد خفض المركزي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.10% مسجلاً أول خفض منذ نوفمبر 2020، عندما خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى منخفض قياسي، حيث حارب تباطؤ الاقتصاد أثناء الوباء.

وقال أعضاء مجلس إدارة بنك الاحتياطي الأسترالي - في بيان المركزي -: "على الرغم من أن قرار السياسة اليوم يحمل تقدما بشأن التضخم، إلا أن مجلس الإدارة لا يزال حذرًا بشأن احتمالات المزيد من التيسير في السياسة".

والقرار يتوافق مع توقعات السوق، ومع ارتفاع السندات الحكومية في الأسابيع الأخيرة على أمل خفض أسعار الفائدة.. وتأخر بنك الاحتياطي الأسترالي عن البنوك المركزية العالمية الكبرى التي بدأت دورة تخفيف في أواخر العام الماضي.

وفي اجتماعه الأخير للسياسة النقدية في ديسمبر، ذكر البنك المركزي أنه أصبح أكثر ثقة في انخفاض التضخم، وهو ما قد يسمح له بتخفيف السياسة في مرحلة ما.

ووفقا لبيانات مكتب الإحصاء الأسترالي، انخفض معدل التضخم في أستراليا على مدى الاثني عشر شهرا حتى الربع الأخير من ديسمبر إلى 2.4%، مقارنة بنحو 2.8% في الإثني عشر شهرا حتى الربع الأخير من سبتمبر.. وحدد بنك الاحتياطي الأسترالي هدف التضخم في الأمد المتوسط بين 2% و3%.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميًا للبلاد بنسبة 0.3٪ في الربع الثالث من سبتمبر، بينما تباطأ النمو السنوي إلى 0.8٪، من 1.0٪ في الربع السابق، وهو أدنى معدل منذ الوباء.

وذكر بنك الاحتياطي الأسترالي في بيانه الصادر يوم الثلاثاء: "التوقعات الأساسية هي زيادة نمو استهلاك الأسر مع ارتفاع نمو الدخل. ولكن هناك خطر من أن يكون أي انتعاش في الاستهلاك أبطأ من المتوقع".

وارتفع الدولار الأسترالي قليلاً إلى 0.6341 مقابل الدولار الأمريكي.