شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "ايجاس" يوقع على تجديد مذكرة التفاهم مع ترانس جاس الرومانية والان مع تفاصيل الخبر

علي هامش فعاليات مؤتمر مصر للطاقة ايجيبس ٢٠٢٥ وقع المهندس يس محمد رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية ايجاس التجديد علي مذكرة التفاهم مع شركة ترانس جاس الرومانية لبحث التعاون المشترك فى مجال انشطة توصيل الغاز الطبيعى التى كان قد تم توقيعها اكتوبر الماضي كما تسعى الشركة الرومانية الى ايجاد مزيد من الفرص المتاحة للاستثمار فى مصر.

و جدير بالذكر أن الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن (تاون جاس) كانت قد وقعت عقود تنفيذ مشروعات التصنيع المحلي لمحطات تخفيض ضغط الغاز الطبيعي داخل مصر، وكذلك توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمنشآت الأخرى داخل رومانيا، بعد أن تم اعتماد شركة تاون جاس التابعة لقطاع البترول، فى هيئة الطاقة الرومانية (ANRE) كمقاول لتنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي كأول شركة مصرية تعمل فى هذا المجال داخل أوروبا.

أكد المهندس يس خلال اللقاء علي ضرورة الإسراع بتنفيذ المشروع حيث أن التعاون الرومانى يعد شراكة استراتيجية تعكس الثقة في الخبرات الواسعة لشركات توصيل الغاز الطبيعي المصرية وكوادرها الماهرة بما يؤهلها للمشاركة في تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي خارج مصر، كما اوضح ان هناك عدد من المشروعات التى لاتزال قيض الدراسة وتنتظر التمويل اللازم لتدخل الى حيز التنفيذ و قد تم الاتفاق على التواصل مع نيابة التخطيط والمشروعات بايجاس لدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة فى المستقبل لافتاً إلى أن الشركاء في رومانيا ممثلين في شركتي ترانس جاس و سيز جاس يربطنا بهما علاقات تعاون متميزة تطورت لشراكات استراتيجية.حضر اللقاء المهندس محمد فتحى رئيس شركة تاون جاس والمهندس خضير نائب التخطيط والمشروعات لشركة ايجاس.