شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "القابضة للغازات" يبحث مع مسئولي "شيفرون" تعزيز التعاون والان مع تفاصيل الخبر

في إطار فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجيبس 2025"، عقد المهندس يس محمد، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، جلسة مباحثات موسعة مع فرانك كاسلو، نائب رئيس شركة "شيفرون" للاستكشاف والإنتاج الدولي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاع الغاز الطبيعي، وذلك بحضور الجيولوجي إبراهيم محمد عبده نائب إيجاس للاتفاقيات والإستكشاف والمهندس عبدالناصر خفاجي نائباً لرئيس إيجاس للإنتاج .

ناقش اللقاء أنشطة "شيفرون" في مجالات البحث والاستكشاف داخل مصر.



ومن جانبه، أعرب فرانك كاسلو، نائب رئيس شركة "شيفرون" للاستكشاف والإنتاج الدولي، عن تطلع الشركة لتوسيع نطاق التعاون مع مصر باعتبارها شريكاً استراتيجياً، مشيرا إلى اهتمام الشركة بالتقدم لمزايدة ايجاس فى ظل ما طرحته وزارة البترول من محفزات جاذبة للاستثمار بالاضافة إلى خطط تطوير الحقول الحالية لتعزيز معدلات الإنتاج.