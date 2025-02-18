شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يلتقى وفد هنى ويل العالمية ويبحث سبل تعزيز التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

التقي المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية علي هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجبس 2025 بوفد شركة هني ويل العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا، والذي ضم انانت ماهيشراوي رئيس الشركة للمناطق العالمية، والمهندس خالد هاشم رئيس شركة هني ويل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحضور الدكتور علاء البطل وكيل اول الوزارة والمشرف علي السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ.

وشهد اللقاء مناقشة اوجه التعاون الحالية في مشروع وقود الطيران المستدام SAF المزمع انتاجه من زيوت الطهي المستعملة للشركة المصرية القابضةللبتروكيماويات، وسبل دفع التعاون في هذا المجال للإسراع بتنفيذ المشروع.

وجري ايضا بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات عمل جديدة للاستفادة من الحلول التكنولوجية في مجال كفاءة استخدام الطاقة في ظل توجه الوزارة لإعداد برنامج وطني في هذا المجال بالتعاون مع المملكة العربية السعودية، وكذلك في تطوير بعض مصافي التكرير وزيادة انتاجيتها، علاوة على فرص التعاون في مجال التحول الرقمي والربط المعلوماتى.

تم الاتفاق علي عقد اجتماع آخر لمتابعة واستكمال المناقشات للاتفاق علي اوجه التعاون الجديدة.