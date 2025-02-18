شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة البورصة: شركة حديد عز تتقدم بطلب شطب اختياري والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت إدارة البورصة، عن تقدم شركة حديد عز بطلب شطب اختياري من جدول قيد الأوراق المالية "أسهم" بناءً على قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 28 يناير عام 2025، والمتضمن الموافقة على شطب قيد أسهم الشركة شطبًا اختياريًا من جداول البورصة المصرية بعدد 542.3 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم الواحد، وعلى جميع المتعاملين الالتزام بكاففة القواعد الحاكمة والمنظمة لعملية التداول بالبورصة، وكذا قواعد عملية المقاصة والتسوية وصندوق ضمان التسوية.

,يجهز رجل الأعمال أحمد عز، لشراء أسهم المتضررين من شطب شركته حديد عز، من البورصة المصرية، مقابل 23.7 مليار جنيه بعد موافقة أعضاء الجمعية العامة غير العادية للشركة على قرار الشطب الاختياري وبيع أسهمهم لصالح "عز" مقابل 138.15 جنيه للسهم.

ومن المنتظر أن يفتح أحمد عز، حساب مؤقت باسم حساب أسهم الشطب الاختياري يقتصر غرضه على تنفيذ عمليات شراء أسهم المساهمين المتضررين من الشطب، وفقا لأحكام المادة (55) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وسيشتري "عز" أسهم المعترضين البالغ عددها 171.6 مليون سهم مقابل 23.7 مليار جنيه وفق للسعر البالغ 138.15 جنيه للسهم.

ويمول "عز" شراء أسهم المساهمين من خلال قرض بقيمة 300 مليون دولار، وكذلك مبلغ نقدي لاستكمال تمويل قيمة أسهم المتضررين من الشطب المستهدفة خلال حساب الشطب، وفي حالة رغبة مساهمين بالاحتفاظ بالأسهم، سوف يتم التعامل على أسهم الشركة من خلال البورصة عن طريق سوق خارج المقصورة.

وتعد شركة حديد عز، من أكبر 20 شركة مقيدة بالبورصة المصرية من حيث القيمة السوقية، والتي تقترب من 60 مليار جنيه، كما تعتبر ثاني أكبر شركة من حيث الوزن النسبي بقطاع الموارد الأساسية، وتمتلك الشركة طاقة إنتاجية تصل إلى حوالي 7 ملايين طن من حديد التسليح والصلب المسطح، ويبلغ رأس المال المصدر والمدفوع لحديد عز 2.7 مليار جنيه موزعة على عدد 542.3 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم الواحد.

ويملك رجل الأعمال أحمد عز، بشكل مباشر ومن خلال شهادات الإيداع الدولية، حصة 66.56%، فيما تمتلك الأطراف المرتبطة به نسبة 1.8% من أسهم الشركة، ويملك مساهمون آخرون 31.69%.