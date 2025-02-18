شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار 11 صنفا من الفاكهة في السعودية خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار 11 صنفا من الفاكهة في يناير الماضي، على أساس شهري، فيما تراجعت أسعار 7 أصناف فقط.

ووفقا لنشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن هيئة الإحصاء، تصدر البطيخ (الحبحب) قائمة الأصناف الأكثر ارتفاعا بنسبة 10.4%، مسجلا 3.29 ريال للكيلو.

وأظهرت النشرة، أن سعر العنب المحلي ارتفع بنسبة 9.8% في يناير الماضي، على أساس شهري، مسجلا 15.52 ريال للكيلو. سعر الفاكهة ارتفع سعر العنب اللبناني بنسبة 3.9% إلى 16.94 ريال للكيلو، فيما ارتفع سعر الشمام المحلي بنسبة 7.6% إلى 4.98 ريال للكيلو في يناير الماضي.

وسجل سعر الكمثرى اللبناني ارتفاعا بنسبة 0.9% إلى 13.42 ريال للكيلو، فيما ارتفع سعر الخوخ اللبناني بنسبة 1.1% إلى 19.29 ريال للكيلو.

وارتفع سعر المنجا الباكستاني بنسبة 8.5% إلى 14 ريالا للكيلو في يناير الماضي على أساس شهري، فيما ارتفع سعر التين المحلي 6.3% إلى 18.1 ريال.

وبلغ سعر البرقوق التركي 14.91 ريال للكيلو، مرتفعا بنسبة 8.7%، فيما ارتفع سعر الرمان الهندي بنسبة 5.7% إلى 13.86 ريال.

وسجل سعر التمر في شهر يناير الماضي ارتفاعا طفيفا على أساس شهري، بنسبة 0.1% مسجلا 15.95 ريال للكيلو.

وانخفض سعر التفاح الأحمر والأصفر بنسبة 3.1%، و2.1%، إلى 8.4 ريال، و8.39 ريال للكيلو على التوالي.

وتراجع سعر الموز الفلبيني بنسبة 5.4% إلى 5.8 ريال للكيلو، بينما انخفض سعر البرتقال المصري، بنسبة 18.4% إلى 5.15 ريال للكيلو.

وتصدر اليوسفي الباكستاني قائمة الأكثر انخفاضا في أصناف الفاكهة بنسبة 21.8%، مسجلا 6.96 ريال للكيلو.

وانخفض سعر التمر (الرطب) بنسبة 3.9% إلى 13.94 ريال للكيلو، بينما انخفض سعر الليمون الأفريقي بنسبة 3.1% إلى 6.66 ريال للكيلو.