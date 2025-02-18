شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل 4095 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت ”الخليج 365” سعر الذهب في مصر، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء.

وسجل سعر جرام الذهب، عيار 24، في مصر، اليوم الثلاثاء، 4680 جنيها للبيع، و4657.25 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 22، في مصر، اليوم الثلاثاء، 4290 جنيها للبيع، و4269 جنيها للشراء. عيار 21 سجل سعر جرام الذهب، عيار 21، في مصر، اليوم الثلاثاء، 4095 جنيها للبيع، و4075 جنيها للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 18، في مصر، اليوم الثلاثاء، 3510 جنيهات للبيع، و3492.75 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب، عيار 14، في مصر، اليوم الثلاثاء، 2730 جنيها للبيع، و2716.75 جنيه للشراء. سعر الذهب وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 12، في مصر، اليوم الثلاثاء، 2340 جنيها للبيع، و2328.5 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم الثلاثاء، 32760 جنيها للبيع، و32600 جنيه للشراء.