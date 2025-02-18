شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «المطاحن الأولى» الفصلية إلى 66.4 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة المطاحن الأولى في الربع الرابع من 2024 بنسبة 15.5% إلى 66.4 مليون ريال، مقابل 57.5 مليون ريال في الربع المماثل من العام 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية يعود ذلك بشكل رئيسي إلى ما يلي:
1) النمو القوي للمبيعات في جميع قطاعات المنتجات المختلفة.
2) حفض تكاليف المواد الخام لمنتجات الأعلاف مع التحسن في كفاءة ضبط وإدارة تكاليف الشركة بما يتماشى مع النمو في المبيعات.
ارتفع صافي الربح خلال الربع الحالي بنسبة 8.3% مقارنة بالربع السابق ليصل إلى 66.4 مليون ريال، بارتفاع قدره 5.1 مليون ريال مقارنة بـ 61.3 مليون ريال، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ما يلي:
1) الزيادة في الإيرادات بمبلغ 7.6 مليون ريال كنتيجة للزيادة في مبيعات الأعلاف، إضافةً الى تحسن مزيج تنوع المنتجات وإدارة التسعير.
2) استمرار التحسن في كفاءة ضبط وإدارة تكاليف الشركة كمصاريف التوزيع والبيع والتصنيع خلال الفترة.
ارتفع صافي الربح خلال الفترة الحالية بنسبة 13.9% وبمقدار 30.7 مليون ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق ليصل إلى 250.9 مليون ريال مقارنة بـ 220.2 مليون ريال، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ما يلي:
1) ارتفاع الإيرادات بـ 84.6 مليون ريال والتي جاءت بشكل رئيسي كنتيجة للزيادة في مبيعات الأعلاف والزيادة في مبيعات أصناف الدقيق، إضافةً الى تحسن مزيج تنوع المنتجات والأسعار مع إضافة منتجات جديدة.
2) الاستمرار في النمو والتقدم في فئة منتجات العبوات الصغيرة ذات هوامش ربحية أعلى.
3) التحسن في كفاءة ضبط وإدارة تكاليف الشركة بما يتماشى مع النمو في المبيعات.
4) التطوير في إدارة النقد وذلك بتحقيق إيرادات إضافية من خلال الفوائد التمويلية وودائع المرابحة المتوافقة جميعها مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية يعود ذلك بشكل رئيسي إلى ما يلي:
1) النمو القوي للمبيعات في جميع قطاعات المنتجات المختلفة.
2) حفض تكاليف المواد الخام لمنتجات الأعلاف مع التحسن في كفاءة ضبط وإدارة تكاليف الشركة بما يتماشى مع النمو في المبيعات.
ارتفع صافي الربح خلال الربع الحالي بنسبة 8.3% مقارنة بالربع السابق ليصل إلى 66.4 مليون ريال، بارتفاع قدره 5.1 مليون ريال مقارنة بـ 61.3 مليون ريال، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ما يلي:
1) الزيادة في الإيرادات بمبلغ 7.6 مليون ريال كنتيجة للزيادة في مبيعات الأعلاف، إضافةً الى تحسن مزيج تنوع المنتجات وإدارة التسعير.
2) استمرار التحسن في كفاءة ضبط وإدارة تكاليف الشركة كمصاريف التوزيع والبيع والتصنيع خلال الفترة.
ارتفع صافي الربح خلال الفترة الحالية بنسبة 13.9% وبمقدار 30.7 مليون ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق ليصل إلى 250.9 مليون ريال مقارنة بـ 220.2 مليون ريال، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ما يلي:
1) ارتفاع الإيرادات بـ 84.6 مليون ريال والتي جاءت بشكل رئيسي كنتيجة للزيادة في مبيعات الأعلاف والزيادة في مبيعات أصناف الدقيق، إضافةً الى تحسن مزيج تنوع المنتجات والأسعار مع إضافة منتجات جديدة.
2) الاستمرار في النمو والتقدم في فئة منتجات العبوات الصغيرة ذات هوامش ربحية أعلى.
3) التحسن في كفاءة ضبط وإدارة تكاليف الشركة بما يتماشى مع النمو في المبيعات.
4) التطوير في إدارة النقد وذلك بتحقيق إيرادات إضافية من خلال الفوائد التمويلية وودائع المرابحة المتوافقة جميعها مع أحكام الشريعة الإسلامية.