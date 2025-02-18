شكرا لقرائتكم خبر عن «سينومي سنترز» تتسلم 200 مليون ريال من صفقة بيع «صحارى بلازا» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تسلمت شركة المراكز العربية (سينومي سنترز) الشيك النقدي الخاص ببيع مركز صحارى بلازا من المشتري، بقيمة 200 مليون ريال.
وكانت الشركة قد أعلنت على تداول السعودية في 4 فبراير الحالي، بيع مركز صحارى بلازا الواقع في حي الملك فهد بمدينة الرياض، وذلك لشركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة (الوساطة كابيتال).
وقالت الشركة: إن الصفقة تمت في إطار استراتيجية الشركة لتنفيذ برنامجها لبيع الأصول غير الأساسية، والذي يهدف إلى إعادة هيكلة المحفظة الاستثمارية والتركيز على الاستثمارات التي تتماشى مع التوجه الاستراتيجي للشركة.
ونوهت بتوظيف المبالغ المحصلة من هذه الصفقة في تعزيز السيولة ودعم المركز المالي للشركة، مما يسهم في تحسين الأداء المالي وتعزيز خطط التوسع والنمو المستقبلي.
وكانت الشركة قد أعلنت على تداول السعودية في 4 فبراير الحالي، بيع مركز صحارى بلازا الواقع في حي الملك فهد بمدينة الرياض، وذلك لشركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة (الوساطة كابيتال).
وقالت الشركة: إن الصفقة تمت في إطار استراتيجية الشركة لتنفيذ برنامجها لبيع الأصول غير الأساسية، والذي يهدف إلى إعادة هيكلة المحفظة الاستثمارية والتركيز على الاستثمارات التي تتماشى مع التوجه الاستراتيجي للشركة.
ونوهت بتوظيف المبالغ المحصلة من هذه الصفقة في تعزيز السيولة ودعم المركز المالي للشركة، مما يسهم في تحسين الأداء المالي وتعزيز خطط التوسع والنمو المستقبلي.