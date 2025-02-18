الاقتصاد

«سينومي سنترز» تتسلم 200 مليون ريال من صفقة بيع «صحارى بلازا»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

«سينومي سنترز» تتسلم 200 مليون ريال من صفقة بيع «صحارى بلازا»

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الدمام - شريف احمد - تسلمت شركة المراكز العربية (سينومي سنترز) الشيك النقدي الخاص ببيع مركز صحارى بلازا من المشتري، بقيمة 200 مليون ريال.
وكانت الشركة قد أعلنت على تداول في 4 فبراير الحالي، بيع مركز صحارى بلازا الواقع في حي الملك فهد بمدينة الرياض، وذلك لشركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة (الوساطة كابيتال).
وقالت الشركة: إن الصفقة تمت في إطار استراتيجية الشركة لتنفيذ برنامجها لبيع الأصول غير الأساسية، والذي يهدف إلى إعادة هيكلة المحفظة الاستثمارية والتركيز على الاستثمارات التي تتماشى مع التوجه الاستراتيجي للشركة.
ونوهت بتوظيف المبالغ المحصلة من هذه الصفقة في تعزيز السيولة ودعم المركز المالي للشركة، مما يسهم في تحسين الأداء المالي وتعزيز خطط التوسع والنمو المستقبلي.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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