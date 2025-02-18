شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «يقين المالية» إلى 21.47 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وجاء لك نتيجة ارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 15% وانخفاض المصاريف التشغيلية بنسبة 1% ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض المصاريف العمومية والإدارية.

وانخفض صافي الدخل بنسبة 43.82% من 38.22 مليون ريال في عام 2023 إلى 21.47 مليون ريال في عام 2024 نتيجة لحركة بيع غير متكررة المتمثلة ببيع المبنى المملوك للشركة والذي تم في يونيو 2023. الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح شركة يقين المالية في العام الماضي، بنسبة 43.8% إلى 21.472 مليون ريال، مقابل 38.225 مليون ريال في العام 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 74% من 16.54 مليون ريال في عام 2023 إلى 28.80 مليون ريالفي عام 2024.وجاء لك نتيجة ارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 15% وانخفاض المصاريف التشغيلية بنسبة 1% ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض المصاريف العمومية والإدارية.وانخفض صافي الدخل بنسبة 43.82% من 38.22 مليون ريال في عام 2023 إلى 21.47 مليون ريال في عام 2024 نتيجة لحركة بيع غير متكررة المتمثلة ببيع المبنى المملوك للشركة والذي تم في يونيو 2023.