شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «يقين المالية» إلى 21.47 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح شركة يقين المالية في العام الماضي، بنسبة 43.8% إلى 21.472 مليون ريال، مقابل 38.225 مليون ريال في العام 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 74% من 16.54 مليون ريال في عام 2023 إلى 28.80 مليون ريالفي عام 2024.
وجاء لك نتيجة ارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 15% وانخفاض المصاريف التشغيلية بنسبة 1% ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض المصاريف العمومية والإدارية.
وانخفض صافي الدخل بنسبة 43.82% من 38.22 مليون ريال في عام 2023 إلى 21.47 مليون ريال في عام 2024 نتيجة لحركة بيع غير متكررة المتمثلة ببيع المبنى المملوك للشركة والذي تم في يونيو 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 74% من 16.54 مليون ريال في عام 2023 إلى 28.80 مليون ريالفي عام 2024.
وجاء لك نتيجة ارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 15% وانخفاض المصاريف التشغيلية بنسبة 1% ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض المصاريف العمومية والإدارية.
وانخفض صافي الدخل بنسبة 43.82% من 38.22 مليون ريال في عام 2023 إلى 21.47 مليون ريال في عام 2024 نتيجة لحركة بيع غير متكررة المتمثلة ببيع المبنى المملوك للشركة والذي تم في يونيو 2023.