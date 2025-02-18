شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب فى التداولات الآسيوية رغم تعافى الدولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار الذهب، في تداولات آسيا اليوم الثلاثاء، محافظة على مكاسبها، رغم الانتعاش الأخير في قيمة الدولار، حيث ظل الطلب على الذهب كملاذ آمن مدعومًا بالقلق المستمر بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية وأسعار الفائدة.

وارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 0.5%؛ لتصل إلى 2,912.81 دولار للأونصة، بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر أبريل بنسبة 0.5% إلى 2,925.72 دولار للأونصة؛ وفق ما ذكره موقع (إنفستنج) الأمريكي.

وزادت المخاوف من تصاعد الحرب مع أوكرانيا بعد الهجوم بطائرة مسيرة على محطة وقود روسية، مما قلل من تأثير التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول احتمال توقيع معاهدة سلام.

وعلى الرغم من انتعاش الدولار في الليلة الماضية، إلا أن أسعار الذهب بقيت على مقربة من أعلى مستوياتها القياسية التي سجلتها الأسبوع الماضي، ومع ذلك، تعرضت أسعار المعادن الأخرى لضغوط نتيجة قوة الدولار.

واستقرت العقود الآجلة للبلاتين عند 1,007.55 دولار للأونصة، بينما ارتفعت العقود الآجلة للفضة بشكل طفيف إلى 32.907 دولار للأونصة.

أما بالنسبة للمعادن الصناعية، فقد استقرت العقود الآجلة للنحاس القياسي في بورصة لندن للمعادن عند 9,391.15 دولار للطن، بينما تراجعت العقود الآجلة للنحاس لشهر مارس بنسبة 0.1% إلى 4.5880 دولار للرطل.

وتأثرت أسعار النحاس ببعض عمليات جني الأرباح في الجلسات الأخيرة بعد ارتفاع قوي منذ أواخر يناير، واستمر الطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن خطط ترامب للرسوم الجمركية، على الرغم من أن الرئيس الأمريكي أشار إلى أن الرسوم الجمركية المتبادلة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين لن تُفرض قبل شهر أبريل المقبل.

لكن التقارير التي ظهرت في نهاية الأسبوع أظهرت أن الاتحاد الأوروبي كان يدرس فرض قيود على واردات بعض السلع الأمريكية، وهو ما قد يُعد تصعيدًا في التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.

وكان ترامب قد فرض - الأسبوع الماضي - رسوماً جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألمنيوم؛ مما زاد من المخاوف بشأن اتخاذ دول أخرى تدابير انتقامية.