شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع بعد هجوم بطائرة مسيرة على محطة ضخ في روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار النفط الخام اليوم الثلاثاء، مضيفة إلى المكاسب التي تحققت في الجلسة السابقة بعد هجوم بطائرة مسيرة على محطة لضخ النفط في روسيا أدى إلى تقليص التدفقات من كازاخستان.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 15 سنتًا، أو 0.2%، لتصل إلى 75.37 دولارًا للبرميل كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 67 سنتًا إلى 71.41 دولارًا للبرميل؛ وفق ما ذكره موقع (إنفستنج) الأمريكي.

وقال ياب جون رونج، الخبير الاقتصادي لدى شركة اي جي، "السمة الرئيسية التي تؤثر على أسعار النفط مؤخرًا تتعلق بتوقعات المعروض مع ضعف الأسعار في الأسابيع الماضية، فقد كان خبر الهجوم بالطائرة المسيرة على خط أنابيب تصدير كازاخستان في روسيا محفزا لتخفيف بعض المشاعر النزولية".

وأدى الهجوم بالطائرة المسيرة على محطة "كروبوتكينسكايا" في منطقة كراسنودار الروسية إلى تقليص شحنات النفط من كازاخستان إلى الأسواق العالمية، بما في ذلك الشركات الغربية مثل شيفرون وإكسون موبيل.

وأضاف جون رونج: "ومع ذلك، من المحتمل أن تبقى المكاسب على المدى الطويل محدودة، حيث قد يتوقع السوق زيادة في المعروض من أوبك+ وروسيا في المستقبل، بينما لا يزال التحسن في آفاق الطلب، خاصة من الصين، غير مؤكد استنادًا إلى البيانات الاقتصادية الأخيرة".

من جانبه، قال المحلل الاقتصادي نيل كروسبي، : "هناك الكثير مما يمكن أن يدفع السوق نحو الاتجاه الهابط، والعامل الأكبر الآن هو نتيجة مفاوضات أوكرانيا؛ وقد يعود النفط الروسي جزئيًا إلى السوق الشرعية، ولكن هناك العديد من الاحتمالات المتعلقة بالنتيجة النهائية هنا".