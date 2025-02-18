شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء 18-2-2025 أمام الجنيه المصرى فى بداية التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 18-2-2025 أمام الجنيه المصري، فى بداية التعاملات بالبنوك المصرية، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.54 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء فى بداية التعاملات، بالبنك الأهلى المصرى 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.55 جنيه للشراء و 50.65 للبيع و في بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.55 جنيه 50.65 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.55 جنيه للشراء و 50.65 جنيه للبيع

و سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء فى بداية التعاملات بالبنوك كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.