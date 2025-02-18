وزير البترول: الدولة تعمل جاهدة على الاستمرار فى توفير فرص استثمارية جاذبة

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على هامش فعاليات مؤتمر مصر الدولى للطاقة ايجبس 2025، التقى المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية مع كريم أمين عضو مجلس الإدارة التنفيذى لشركة سيمنز إنرجى العالمية والوفد المرافق.

وفى بداية اللقاء، قدم مسئولو سيمنز التهنئة لوزير البترول والثروة المعدنية على الافتتاح الرائع للمؤتمر، معربين عن تطلعهم لزيادة التعاون مع قطاع البترول المصري.

وأكد المهندس كريم بدوى على ان هناك جهود مكثفة تم بذلها خلال السبعة اشهر الماضية، وان مؤتمر ايجبس يجسد التعاون والتكامل ونجاحه من نجاح الجميع ، لافتاً إلى الدولة تعمل جاهدة على الاستمرار فى توفير فرص استثمارية جاذبة فى كافة الانشطة البترولية لتقليل الاستيراد.

واضاف ان الشركات العالمية تقوم بجهود رائعة فى برامج التدريب ، وخلال مؤتمر ايجبس نسعى لتسليط الضوء على هذه الجهود وكذلك الجهود المبذولة في مجالات كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك والسعى لتطبيقه فى كل شركات القطاع.

ومن جانبه، أكد كريم أمين عضو مجلس الإدارة التنفيذى لشركة سيمنز إنرجى، أن هناك شراكة قوية مع قطاع البترول المصري ونسعى لتعظيم هذه الشراكة من خلال العمل على توفير الوقود والغاز المستخدم فى محطات توليد الكهرباء وكان هذا الهدف من إنشاءها والعمل على التوسع فى استخدام الطاقة المتجددة وإدارة الاصول وانشطة التحول الرقمى والامن السيبرانى، مشيراً إلى ان الشركة لديها مركز تدريب والإصلاح فى العين السخنه ولديها اكاديمية لتدريب العاملين على مجالات السلامة والصحة المهنية .