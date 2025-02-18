شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: توتال خبرات وتكنولوجيات متطورة للاسراع بجهود البحث والاستكشاف والان مع تفاصيل الخبر

على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة ايجبس 2025، التقى المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية مع برنارد بيناتل الرئيس التنفيذي لشركة توتال العالمية للنقل والتوزيع والتسويق والخدمات والوفد المرافق.

وفى بداية اللقاء رحب الوزير بمشاركة شركة توتال العالمية فى المؤتمر، خاصة وأن شركة توتال تتميز بتنوع محفظة اعمالها فى مصر سواء فى مجالات البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز او مجال التسويق وتوزيع المنتجات البترولية والزيوت المعدنية.

وأوضح بدوى، إنه تم خلال اللقاء استعراض انشطة الشركة المختلفة ، لافتاً إلى ان توتال لديها من الخبرات والتكنولوجيات المتطورة للاسراع بجهود البحث والاستكشاف وتحقيق اقصى استفادة ممكنة للجانبين ، وكذلك منظومة تداول وتسويق المنتجات البترولية ، كما تم بحث إمكانية التعاون فى ضوء الاتفاقية التي تم توقيعها خلال افتتاح المؤتمر بين مصر وقبرص وشهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليديس، لتحقيق أفضل استغلال للغاز القبرصي ونقله إلى مصر فى تسهيلات الإنتاج والبنية التحتية من شبكة خطوط انابيب ومصانع اسالة الغاز .

ومن جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة توتال عن سعادته فى المشاركة فى مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة ، لافتاً إلى أنه محفل وتجمع مهم للمهتمين بصناعة الطاقة ، مشيراً إلى أن مصر تتمتع بفرص استثمارية جاذبة سواء فى مجالات البحث والاستكشاف او مجال تسويق وتوزيع المنتجات البترولية، مشيدا بدعم الحكومة المصرية للشركة وانها تتطلع لزيادة التعاون خلال الفترة المقبلة.