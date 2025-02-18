شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يبحث مع نائب لوك أويل للبحث والاستكشاف الفرص الاستثمارية والان مع تفاصيل الخبر

عقد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مشتركة مع إيفان رومانوفسكى نائب رئيس شركة لوك اويل لعمليات البحث والاستكشاف واندرى سابوشنكوف رئيس تنمية الأعمال بالشركة وأندرى لايكوف مدير عام لوك اويل فى مصر.

وأوضح بدوى إن المباحثات تناولت الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع البترول المصرى، فى ضوء حزمة الحوافز التى أطلقتها الوزارة والمرونة الكبيرة التى تتبعها فى أداء العمليات لزيادة معدلات الإنتاج بما يحقق النجاح المشترك، بالإضافة إلى سعى الدولة لتنويع مزيج الطاقة وتوفير الثروات الطبيعية لتحقيق قيمة مضافة منها وذلك بإطلاق كافة الإمكانيات وباقل التكاليف.

واكد مسئولو شركة لوك اويل على اهمية مؤتمر ايجبس للطاقة، والتطور الذى شهده قطاع الطاقة في مصر، مؤكدين على أن هنآك رغبة لدى الشركة لزيادة استثماراتها في مصر فى ضوء حزمة الحوافز الجديدة التى اطلقتها الوزارة، ونعمل على زيادة الإنتاج خلال الفترة المقبلة فى مناطق امتيازها بخليج السويس والصحراء الغربية.