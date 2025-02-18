شكرا لقرائتكم خبر عن كم سعر الدولار اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2025 أمام الجنيه ببنكي الأهلى ومصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد سعر صرف الدولار الأمريكي تطورات ملحوظة خلال التعاملات البنكية أمام الجنيه المصري، وخاصة بنكى الأهلى ومصر. وينشر الخليج 365 سعر الدولار اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2025 أمام الجنيه المصري، وفقا لآخر تحديث معلن بالبنوك المصرية، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى 50.54 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع، وبالبنك الأهلى المصرى 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.55 جنيه للشراء و50.65 للبيع. وجاء سعر الدولار بالبنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى وجاء سعر الدولار بالبنوك كالتالى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 50.55 جنيه للشراء. 50.65 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر 50.55 جنيه للشراء. 50.65 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 50.55 جنيه للشراء. 50.65 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" 50.55 جنيه للشراء. 50.65 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة سعر الدولار فى بنك القاهرة 50.55 جنيه للشراء. 50.65 جنيه للبيع.

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