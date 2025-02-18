شكرا لقرائتكم خبر عن ابتكار مصرى يغير سوق الدهانات فى الوطن العربى.. دهانات بروائح عطرية تدوم 10 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في عام 2021، كانت مزحة عابرة من أحد المواطنين نقطة البداية لفكرة غيرت قواعد سوق الدهانات في مصر والدول العربية، لتقود أحد مهندسي شركة مصرية لابتكار منتج للدهانات بروائح عطرية تدوم قرابة 10 أشهر.



البداية، قال العميل للمهندس المصري الشاب: "كل شركات الدهان عندها مشكلة رائحة الحوائط، اللي بتكون في المنازل لمدة 10 أيام أو أكثر، وهي رائحة غير مقبولة أبدًا!" ومن هنا، ولدت الفكرة التي تحولت إلى واقع ملموس لإنتاج دهانات حوائط بروائح عطرية تدوم من 6 إلى 10 أشهر لأول مرة في مصر والوطن العربي.

المهندس المصري، الذي قرر تحويل المزحة إلى مشروع مبتكر، نجح في إنتاج أول دهانات عطرية في مصر، وحصل على براءة اختراع مصرية لفكرته الفريدة، فالدهان الجديد ليس فقط برائحة عطرية مميزة، بل يتميز أيضًا بكونه صديقًا للبيئة، حيث حصل على شهادات ضمان بيئية، بالإضافة إلى شهادة بكل فخر "صنع في مصر" التي تصدر من مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة.

كيف يعمل الدهان العطري؟

الدهان الجديد يمكن للتر الواحد منه تغطية مساحة تصل إلى 17 مترًا مربعًا، وتظل الرائحة العطرية عالقة في الحوائط لمدة تتراوح بين 6 إلى 10 أشهر، وهو ما لاقي قبولا كبيراً لدى أغلب الفنادق التي تقوم بعمليات التجديد خاصة أن الفندق كان يضطر لإغلاق الغرف التي يتم الدهان التقليدي فيها لمدة شهر في بعض الحالات.

الدهان ذات الرائحة العطرية أصبح خيارًا مثاليًا للأسر التي تبحث عن تجربة جديدة في دهانات المنازل، والأكثر إثارة في الفكرة الجديدة أن سعر هذا الدهان أقل بنسبة 35% إلى 50% مقارنة بالدهانات التقليدية، مما يجعله في متناول الجميع.

انتشار الابتكار خارج الحدود

لم يقتصر نجاح الابتكار على مصر فقط، بل بدأ في الانتشار إلى دول عربية وأفريقية أخرى، مثل السعودية، اليمن، ليبيا، ودول شرق أفريقيا، وهذه الدول شهدت إقبالًا كبيرًا على الدهان العطري المنتج في مصر، الذي أصبح علامة فارقة في سوق الدهانات، حيث يجمع بين الجودة العالية والسعر المناسب والرائحة العطرية التي تضيف لمسة من الفخامة والراحة إلى المنازل.



رحلة من المزحة إلى الابتكار

يقول المهندس المصري مبتكر الدهان: "الفكرة بدأت كمزحة، لكنني أخذتها على محمل الجد، لأنني أؤمن أن الحلول البسيطة هي التي تغير العالم" وبالفعل، نجح في تحويل هذه الفكرة البسيطة إلى منتج مبتكر يحمل اسم مصر إلى الأسواق العربية والأفريقية، ويضعها على خريطة الابتكار في صناعة الدهانات.



بفضل هذا الابتكار المصري، أصبحت دهانات الحوائط ليست مجرد طبقة من الألوان، بل تجربة حسية مميزة تمنح المنازل رائحة عطرية تدوم لأشهر، الأمر الذي جعل جناح الشركة المصرية التي انتجت هذا الابتكار محط اهتمام زوار معرض BIG5 في الرياض.

الدهان العطري ليس مجرد منتج، بل قصة نجاح تثبت أن الأفكار البسيطة يمكن أن تحدث تغييرًا كبيرًا، وتضع مصر في مقدمة الدول المبتكرة في صناعة الدهانات.