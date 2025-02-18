شكرا لقرائتكم خبر عن كريم بدوى: التعاون الإقليمي الحالي في مجال الطاقة تمكين للدول من الاستفادة من مواردها وبنيتها التحتية والان مع تفاصيل الخبر

نظم مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجبس 2025 جلسة وزارية حول تأمين الطاقة والتنافسية ضمت المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية و جورج باباناستاسيو وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي ووزير البيئة و الطاقة اليوناني ثيودوروس سكايلاكاكيس، و أوبونجيمم إكبريكبي إيكبو، وزير الدولة للموارد البترولية (الغاز) في نيجيريا ، ووزير النفط والمعادن اليمني الدكتور سعيد الشماسي، و ليلي ثابت شيبوب وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة في تونس.

وأكد المهندس كريم بدوي على القدرات التي تتمتع بها مصر كمركز إقليمي لتداول الطاقة، مشيرًا إلى البنية التحتية القوية التي تم تطويرها في مختلف مجالات صناعة البترول والغاز. كما وجه الشكر للمهندس طارق الملا، وزير البترول السابق، على الجهود الكبيرة التي بُذلت خلال السنوات الماضية لتطوير هذه البنية التحتية.



وأضاف بدوي أن الهدف الأساسي من التعاون الإقليمي الحالي في مجال الطاقة هو تمكين الدول من الاستفادة من مواردها وبنيتها التحتية، من خلال شراكة قوية وتعاون وثيق بين مصر وقبرص وأوروبا، لتحقيق منفعة مشتركة.

أوضح الوزير أن استراتيجية الوزارة تستهدف الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر، إلى جانب بنيتها التحتية المتطورة، لتعزيز دورها كمركز إقليمي للطاقة و لتكون مركزا لإنتاج الطاقات المتجددة والخضراء، بالإضافة إلى مركزا لإنتاج البتروكيماويات. وأشار إلى أن المحور الرابع من استراتيجية الوزارة يدعم هذا التوجه من خلال تنويع مزيج الطاقة، وزيادة الطاقات المتجددة ودخول مجالات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والذي يؤدي بدوره للاستفادة من الغاز في مناحي اقتصادية، مؤكدا اهمية الاعتماد على جميع المصادر مع التركيز على إنتاج الوقود التقليدي من البترول والغاز بأساليب مسؤولة بيئياً وبأقل انبعاثات كربونية ممكنة.

وأكد الوزير أن هذه الاستراتيجية تُنفَّذ بالتعاون مع الشركاء، مشددًا على التزام الوزارة بتذليل التحديات أمامهم لضمان نجاحهم، باعتبار أن نجاحهم يمثل نجاحا للوزارة أيضا.



و اكد وزير الطاقة القبرصي جورج باباناستاسيو علي اهمية التكامل والشراكة مع مصر التي تمتلك خبرات وبنية تحتية ومزايا تنافسية تساعد قبرص علي استغلال ثرواتها من الغاز تجاريا . موضحا ان مصر وقبرص في مفاوضات منذ فترة ساعدت علي الوصول لتلك النتائج الإيجابية للتعاون .

و اشار الوزير القبرصي الي ان تحقيق التحول الطاقي ينبغي ان يراعي امن الطاقة وتوفير الموارد بسعر معقول و دعم واتاحة التكنولوجيا التي تساعد علي تحقيق هذا التوجه .



واستعرض وزير البيئة و الطاقة اليوناني ثيودوروس سكايلاكاكيس مسارات العمل علي تأمين الطاقة التي تقوم بها بلاده و قيامها بانشاء بنية تحتية للكهرباء والاستفادة من مواردها الطبيعية لتكون دولة مصدرة للكهرباء لأول مرة بعد ان كانت مستوردة ، الي جانب التعاون مع مصر وقبرص ، و توريد الغاز المسال لشرق اوروبا بالاستفادة من البنية التحتية باليونان ، علاوة علي التعاون مع شركة شيفرون للبحث والاستكشاف باليونان .



ومن جانبه القي وزير النفط والمعادن اليمني الدكتور سعيد الشماسي الضوء علي مقومات الغاز الطبيعي في اليمن باحتياطيات تبلغ ٢٠ تريليون قدم مكعب والبنية التحتية لتصديره من خلال ميناء مخصص لتصدير الغاز الطبيعى المسال موضحا ان توقف التصدير يأتي بسبب عمليات الميليشيات مؤكدا اننا سنعود للحياة الطبيعية وان هناك استراتيجيات نعمل عليها للاستفادة من قدرات اليمن .



كما استعرض وزير الموارد البترولية والغاز النيجيري خطة بلاده لزيادة انتاج الغاز وتعظيم الاستفادة منه من خلال التوسع في البنية التحتية وشبكات خطوط الغاز ، كما لفت الي جهود التعاون الاقليمي في مجال الغاز الطبيعى التي تقوم بها نيجيريا ، وانها تسعي كذلك لجذب مزيد من الاستثمارات.



وقالت فاطمة ثابت شيبوب وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم في تونس انها تتمتع بمقومات عديدة كالموقع الاستراتيجي الرابط بين أفريقيا و أوروبا كدولة عبور ونقل لموارد الطاقة ، ووجود شراكات متينة مع دول الجوار ، وتوافر كفاءات بشرية ، وسياسات للتوسع في انتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة.