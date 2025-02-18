شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الدولار داخل البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 18-2-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 لقراءه تحديث لحظي لسعر الدولار اليوم الثلاثاء 18-2-2025 امام الجنيه المصري ، حيث سجل الدولار فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.54 جنيه للشراء و 50.68 جنيه للبيع .

واستقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء ، بالبنك الأهلى المصرى 50.55 جنيه للشراء و 50.65 جنيه للبيع ، فى بنك مصر 50.55 جنيه للشراء و 50.65 للبيع و في بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.55 جنيه 50.65 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.55 جنيه للشراء و 50.65 جنيه للبيع

و سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء بالبنوك كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.