الاقتصاد

تعرف على الشاحنات المجمعة محليا الأعلى مبيعا خلال عام 2024

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تعرف على الشاحنات المجمعة محليا الأعلى مبيعا خلال عام 2024

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القاهرة - سامية سيد - كتبت : أمانى سمير

الثلاثاء، 18 فبراير 2025 05:00 ص

كشف آخر تقرير صادر عن "اميك" مجلس معلومات سوق السيارات في مصر مبيعات الشاحنات " المجمعة محليا " قد لاقت ارتفاعا ملحوظا قدر بنحو 19.9 % خلال عام 2024 المنصرم.

وسجل قطاع الشاحنات "المجمعة محليا" مبيعات قدرت بنحو 11650 الف وحدة خلال 2024 ، مقابل 9714 في عام 2023


يذكر أن آخر تقرير صادر عن "أميك" مجلس معلومات سوق السيارات في مصر قد اوضح أن مبيعات السيارات " العائلية الاجمالية  " قد سجل تراجعًا طفيفا يقدر بنحو 8% خلال العام الماضى 2024 بواقع  1061 مركبة مقابل 1063 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق 2023 .

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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