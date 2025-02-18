شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الشاحنات المجمعة محليا الأعلى مبيعا خلال عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

كشف آخر تقرير صادر عن "اميك" مجلس معلومات سوق السيارات في مصر مبيعات الشاحنات " المجمعة محليا " قد لاقت ارتفاعا ملحوظا قدر بنحو 19.9 % خلال عام 2024 المنصرم.

وسجل قطاع الشاحنات "المجمعة محليا" مبيعات قدرت بنحو 11650 الف وحدة خلال 2024 ، مقابل 9714 في عام 2023



يذكر أن آخر تقرير صادر عن "أميك" مجلس معلومات سوق السيارات في مصر قد اوضح أن مبيعات السيارات " العائلية الاجمالية " قد سجل تراجعًا طفيفا يقدر بنحو 8% خلال العام الماضى 2024 بواقع 1061 مركبة مقابل 1063 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق 2023 .