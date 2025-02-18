شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الشاحنات المجمعة محليا الأعلى مبيعا خلال عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت : أمانى سميرالثلاثاء، 18 فبراير 2025 05:00 ص
كشف آخر تقرير صادر عن "اميك" مجلس معلومات سوق السيارات في مصر مبيعات الشاحنات " المجمعة محليا " قد لاقت ارتفاعا ملحوظا قدر بنحو 19.9 % خلال عام 2024 المنصرم.
وسجل قطاع الشاحنات "المجمعة محليا" مبيعات قدرت بنحو 11650 الف وحدة خلال 2024 ، مقابل 9714 في عام 2023
يذكر أن آخر تقرير صادر عن "أميك" مجلس معلومات سوق السيارات في مصر قد اوضح أن مبيعات السيارات " العائلية الاجمالية " قد سجل تراجعًا طفيفا يقدر بنحو 8% خلال العام الماضى 2024 بواقع 1061 مركبة مقابل 1063 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق 2023 .
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