شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة بلحظة.. سعر الدولار أمام الجنيه المصرى داخل البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 لقراءه تحديث لحظي لسعر الدولار اليوم الثلاثاء 18-2-2025 أمام الجنيه المصرى، حيث سجل الدولار فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.54 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء، بالبنك الأهلى المصرى 50.55 جنيه للشراء و 50.65 جنيه للبيع ، فى بنك مصر 50.55 جنيه للشراء و 50.65 للبيع و في بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.55 جنيه 50.65 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.55 جنيه للشراء و 50.65 جنيه للبيع

و سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء بالبنوك كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.