«جاكسون هول العُلا»… منصة عالمية لتمكين الاقتصادات الناشئة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - بعد يومين من النقاشات المستفيضة، أرسى مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة، الأرضية لتشكيل منصة يجري من خلالها سنوياً معالجة التحديات والفرص أمام الاقتصادات الناشئة، وذلك على غرار مؤتمر «جاكسون هول» السنوي في ولاية وايومنغ الأميركية لبحث القضايا الاقتصادية العالمية الكبرى.

ووفقاً لـ “الشرق الأوسط” يمثل مؤتمر العُلا، الذي نظمه صندوق النقد الدولي ووزارة المالية السعودية، «بداية مهمة لمنصة تهدف إلى رفع صوت الاقتصادات الناشئة في الساحة العالمية، حيث يتم من خلالها التعبير عن آرائها واحتياجاتها»، وفق توصيف وزير المالية محمد الجدعان في ختام المؤتمر، مضيفاً: «نحن لا نتحدى الاقتصادات المتقدمة، وإنما نقول لها فقط إن العالم سيكون أفضل بكثير إذا تعاونت مع الاقتصادات الناشئة».

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