رئيس البنك الإسلامي للتنمية يشارك في مؤتمر العُلا لتعزيز اقتصادات الأسواق الناشئة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - شارك معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، في مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة 2025، الذي نظمته وزارة المالية، والمكتب الإقليمي لصندوق النقد الدولي في الرياض.

وأدار الدكتور الجاسر خلال المؤتمر جلسة نقاشية حول “الإنتاجية في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية: التحديات والفرص”، كما تضمنت الجلسة عددًا من النقاشات حول آفاق النمو في الأمد المتوسط، والتحول الاقتصادي، والابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي، وذلك بمشارك نخبة من المتحدثين.

وعلى هامش المؤتمر، عقد الدكتور الجاسر لقاءات ثنائية لتعزيز الشراكات، من بينها لقاؤه بمحافظ البنك المركزي الأذربيجاني طاليح كازيموف، جرى خلالها تعزيز التعاون في مجال التمويل الإسلامي وإصدار الصكوك.

وأكد الدكتور الجاسر التزام البنك الإسلامي للتنمية بدعم أذربيجان من خلال بناء القدرات والمساعدة الفنية لتعزيز إطار التمويل الإسلامي لديها، مشيدًا باستثمارات أذربيجان في صكوك البنك الإسلامي للتنمية، وشجع على الاستمرار في المشاركة في إصدارات هذا العام .

كما أجرى رئيس البنك الإسلامي للتنمية، مناقشات مع رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية جين لي تشون، تناول خلالها تسريع تنفيذ مذكرة التفاهم بين البنك الإسلامي للتنمية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الموقعة في يناير 2024، بالإضافة إلى تفعيل التعاون التشغيلي من خلال تبادل خطوط الأنابيب، وتعزيز التآزر بين بنوك التنمية المتعددة الأطراف في التمويل القائم على السياسات المناخية، وتوسيع نطاق مبادرات تجميع المساعدات الفنية والاتصال عبر الحدود، وخاصة في آسيا الوسطى وأفريقيا.

وأكدت المؤسستان التزامهما بالشراكات المؤثرة وفرص التمويل المشترك.

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