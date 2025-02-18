الاقتصاد

البنك الإسلامي للتنمية وأوزباكستان يوقّعان اتفاقيات تمويل لتعزيز البنية التحتية للتعليم والطرق

0 نشر
asmaa 0 تبليغ

البنك الإسلامي للتنمية وأوزباكستان يوقّعان اتفاقيات تمويل لتعزيز البنية التحتية للتعليم والطرق

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن البنك الإسلامي للتنمية وأوزباكستان يوقّعان اتفاقيات تمويل لتعزيز البنية التحتية للتعليم والطرق والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقّع البنك الإسلامي للتنمية وحكومة أوزبكستان، اتفاقيتين لتعزيز قطاعي التعليم والبنية التحتية للطرق في البلاد.

ووُقّعت الاتفاقيتان على هامش مؤتمر العُلا للاقتصادات الناشئة بين معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، ونائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد والمالية الأوزبكي جمشيد كوتشكاروف .

وتركز الأولى على تحسين جودة وكفاءة الخدمات التعليمية، ويسهم البنك الإسلامي للتنمية بمبلغ 160.25 مليون دولار أمريكي، بهدف إنشاء 58 مدرسة شاملة وصديقة للطلاب مجهزة بمعدات المختبرات والأثاث والبنية الأساسية الرقمية، يشمل بناء 2431 فصلاً دراسيًا، وإصلاح المناهج القائمة على الكفاءة ومواد التدريس، وتحسين برامج إعداد المعلمين، وآليات تقييم الطلاب، وأنظمة تقييم المدارس، وتنفيذ نماذج التعليم الشامل لضمان تكافؤ فرص التعلم لجميع الطلاب.

وتركز الاتفاقية الثانية على إعادة بناء وتطوير مشروع طريق A373، ويسهم البنك الإسلامي للتنمية بمبلغ 138.80 مليون دولار أمريكي؛ بهدف تقليل وقت السفر بنسبة 50٪، وخفضه إلى 30 دقيقة فقط بحلول عام 2030 ، وخفض الحوادث بنسبة 40٪ – وخفض المعدل السنوي إلى 24 حادثًا، وترقية الطريق المزدوج الحالي المكون من 4 حارات لاستيعاب متطلبات المرور المتزايدة، بالإضافة إلى ذلك سيعمل المشروع على تعزيز الاتصال الإقليمي والمحلي، وتحسين السلامة، وتحسين طرق التجارة، وتسهيل التجارة الإقليمية والسياحة والتكامل مع الدول المجاورة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا